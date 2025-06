Iker Muniain no seguirá en San Lorenzo y evalúa su retiro del fútbol

Iker Muniain, uno de los fichajes más resonantes del fútbol argentino en el último año, no continuará en San Lorenzo. El talentoso mediapunta español, ex capitán del Athletic Bilbao y referente inmediato en el Ciclón, tomó la decisión de no regresar a la Argentina para sumarse a la pretemporada y activará la cláusula unilateral de rescisión de contrato. Aún sin confirmación oficial, desde Boedo ya dan por hecha su salida.