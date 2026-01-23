Independiente arranca el Apertura ante Estudiantes, el campeón vigente

Independiente recibirá a Estudiantes a las 20 en Avellaneda, con la novedad de que ambos podrán contar con todos sus futbolistas tras la amnistía de AFA.

Independiente dará inicio a su camino en el Torneo Apertura de la Liga Profesional con un desafío de alto calibre: enfrentará este viernes al campeón Estudiantes de La Plata en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. El partido comenzará a las 20 y será televisado por ESPN Premium. El árbitro será Nazareno Arasa, mientras que Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR.

La previa del encuentro quedó marcada por una decisión clave de la Asociación del Fútbol Argentino: la aprobación de una amnistía para jugadores suspendidos , lo que permitirá que ambos equipos tengan a disposición a todos sus futbolistas.

Independiente quiere volver a ser protagonista

El conjunto de Avellaneda inicia el nuevo torneo con energías renovadas tras un 2025 de altibajos. En el primer semestre mostró un nivel competitivo que lo llevó hasta las semifinales del Apertura, donde se perfilaba como candidato, pero en la segunda parte del año sufrió una marcada caída futbolística. Quedó eliminado tempranamente de la Copa Sudamericana, de la Copa Argentina y cerró el Clausura con un rendimiento que lo dejó sin clasificación a torneos internacionales.

Con Gustavo Quinteros al mando, Independiente buscará recuperar aquella solidez que supo mostrar en su mejor momento reciente. El gran objetivo para esta temporada será cortar una racha que ya se extiende por casi 24 años sin títulos locales, una deuda pesada para la historia del club.

La amnistía le permitirá al entrenador contar, entre otros, con Rodrigo Fernández Cedrés e Ignacio Malcorra, quienes arrastraban sanciones.

Estudiantes, campeón y con hambre de más

Del otro lado estará un Estudiantes que atraviesa un presente mucho más estable y exitoso. El equipo platense viene de consagrarse campeón del Torneo Clausura, tras vencer a Racing en una final definida por penales, y apenas una semana más tarde sumó otro trofeo al imponerse 2-1 ante Platense en el Trofeo de Campeones.

El ciclo de Eduardo Domínguez consolidó a un Pincha competitivo, intenso y con carácter, que no solo apunta a defender su protagonismo en el ámbito local, sino también a dar pelea en la Copa Libertadores, certamen en el que el año pasado alcanzó los cuartos de final antes de caer frente a Flamengo.

Gracias a la medida de la AFA, Estudiantes tampoco tendrá restricciones para armar su mejor once en este debut exigente.

Probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Quinteros.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Aleix Castro o Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.

DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 20

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Salomé Di Iorio

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini

TV: ESPN Premium