Uno Santa Fe | Ovación | Independiente del Valle

Independiente del Valle y Atlético Mineiro, por el primer paso a la final de la Sudamericana

El encuentro se juega en Estadio Banco Guayaquil desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN y Disney+.

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2025 · 08:11hs
Independiente del Valle y Atlético Mineiro, por el primer paso a la final de la Sudamericana

Independiente del Valle recibe a Atlético Mineiro este martes, en el marco del partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Banco Guayaquil desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN y Disney+.

Independiente del Valle llegó a la Sudamericana tras quedar tercero en la Copa Libertadores. El equipo colombiano viene de eliminar a Huracán y a Once Caldas; mientras que la visita viene de eliminar a Bolívar en cuartos de final, y en octavos había hecho lo propio con Godoy Cruz.

La otra llave de semifinales enfrenta a Lanús con Universidad de Chile.

Probables formaciones de Independiente del Valle vs Atlético Mineiro

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Junior Sornoza, Darwin Guagua; Michael Hoyos, Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Junior Alonso, Vitor Hugo, Guilherme Arana; Gustavo Scarpa, Gabriel Menino, Alan Franco; Bernard, Hulk, Dudu. DT: Jorge Sampaoli.

Independiente del Valle Atlético Mineiro Sudamericana
Noticias relacionadas
Valentín Barco es seguido de cerca por el Bayern Munich.

Valentín Barco brilla en Francia y es seguido por Bayern Munich

Nicolás Paz, figura de Como, está en el radar de Inter.

Inter va por Nicolás Paz y podría romper el mercado

Gianni Infantino prometió llevar un Mundial a Bolivia.

Gianni Infantino prometió llevar un Mundial a Bolivia

exjugadores de colon y union iniciaron su aventura en el torneo regional amateur

Exjugadores de Colón y Unión iniciaron su aventura en el Torneo Regional Amateur

Lo último

Javier Milei habló en la Televisión Pública: Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos

Javier Milei habló en la Televisión Pública: "Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos"

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Último Momento
Javier Milei habló en la Televisión Pública: Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos

Javier Milei habló en la Televisión Pública: "Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos"

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Nuevas Ideas cerró su campaña en Santa Fe con una caravana multitudinaria

Nuevas Ideas cerró su campaña en Santa Fe con una caravana multitudinaria

El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero postergó su aplicación

El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero postergó su aplicación

Ovación
Por primera vez, Madelón prescinde de Fragapane en la formación titular de Unión

Por primera vez, Madelón prescinde de Fragapane en la formación titular de Unión

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

Exjugadores de Colón y Unión iniciaron su aventura en el Torneo Regional Amateur

Exjugadores de Colón y Unión iniciaron su aventura en el Torneo Regional Amateur

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras