Independiente del Valle y Atlético Mineiro, por el primer paso a la final de la Sudamericana

El encuentro se juega en Estadio Banco Guayaquil desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN y Disney+.

Independiente del Valle recibe a Atlético Mineiro este martes, en el marco del partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 .

Independiente del Valle llegó a la Sudamericana tras quedar tercero en la Copa Libertadores. El equipo colombiano viene de eliminar a Huracán y a Once Caldas; mientras que la visita viene de eliminar a Bolívar en cuartos de final, y en octavos había hecho lo propio con Godoy Cruz.

La otra llave de semifinales enfrenta a Lanús con Universidad de Chile.

Probables formaciones de Independiente del Valle vs Atlético Mineiro

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Junior Sornoza, Darwin Guagua; Michael Hoyos, Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Junior Alonso, Vitor Hugo, Guilherme Arana; Gustavo Scarpa, Gabriel Menino, Alan Franco; Bernard, Hulk, Dudu. DT: Jorge Sampaoli.