Colón careció de eficacia, empató con Ferro y sumó su segundo partido sin ganar

Colón que pudo ir ganando el partido en el primer tiempo, desaprovechó chances claras y en el complemento terminó rescatando un empate por el gol de Conrado Ibarra

28 de febrero 2026 · 22:58hs
Colón lo pudo ganar, lo pudo perder y lo terminó empatando. Y es que en el primer tiempo dispuso de chances claras para abrir el marcador, en la etapa complementaria fue abajo en el marcador y pudo ir perdiendo hasta por dos goles y posteriormente llegó al gol mediante Conrado Ibarra.

Fue una actuación irregular de Colón, un equipo al que le sobra intensidad, ambición y entusiasmo, pero que juega demasiado a los pelotazos y tirar centros desde los costados. No cuenta con un futbolista que haga la pausa y que logre conducir y en partidos cerrados se le complica encontrar juego.

Un primer tiempo en el que Colón mereció más

Colón salió decidido a ser protagonista, jugando en campo rival y presionando a Ferro. Al punto tal que antes de los 2' tuvo una chance muy clara para convertir, pero de manera inexplicable, Lucas Cano de frente al arco le erró a la pelota y no pudo rematar cuando estaba de frente al arco.

En esos primeros minutos, el Sabalero buscaba hacer pesar la localía y Ferro intentaba jugar por abajo, con el buen manejo del experimentado Gonzalo Castellani. Y a los 11' pudo anotar el Verde cuando Sebastián Corda metió un centro rasante y Federico Rasmussen casi mete el balón dentro del arco, pero la pelota se fue al córner.

Con el correr de los minutos, el desarrollo era parejo, ya que a la intensidad de Colón, Ferro proponía bajar el ritmo moviendo el balón de un costado al otro. Pero a los 15' el árbitro Bruno Amiconi decretó un penal por demás de polémico en favor de Colón por una supuesta mano de Sebastián Corda cuando disputaba el balón.

Y a los 18' el que lo ejecutó fue Alan Bonansea con un remate fuerte a media altura, pero no esquinado, que encontró la notable respuesta de Fernando Monetti, quien puso las manos firmes para desviar el disparo al córner. En menos de 20' Colón había tenido dos chances muy claras para convertir, pero sus delanteros no se mostraron eficaces.

Ese impacto negativo que significó fallar el penal, no perjudicó el rendimiento del Sabalero que siguió comprometido con el partido e imponiendo las condiciones. Ferro que tuvo algunos minutos en los que manejó el balón, debía retroceder para intentar recuperar y apostar a la contra.

El elenco sabalero no sufría en defensa y buscaba con paciencia construir juego. A los 28' Julián Marcioni quedó tendido en el piso y rápidamente pidió el cambio por una molestia muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda. Y a los 30' lo reemplazó el uruguayo Emanuel Beltrán.

El partido era muy disputado y friccionado, con los dos equipos metiendo más que jugando No obstante, dentro de ese contexto, era Colón el que se mostraba más ambicioso. Y a los 37' casi llega al gol Ignacio Lago luego de un error de Monetti en la salida, pero que terminó salvando Juan Orellana, cuando el jugador de Colón estaba para definir.

Pero a los 38' Colón tuvo una chance clarísima, cuando Lucas Cano quedó de frente al arco y su disparo de zurda al medio encontró al Mono Monetti. Fue buena la asistencia de Bonansea, pero imperfecta la definición de Cano ya que no le dio dirección al disparo ni tampoco potencia.

Un minuto después el que avisó fue Ferro, cuando la defensa de Colón no quedó bien plantada y Mateo Acosta ingresando por derecha metió un centro cruzado que no alcanzó a conectar Emiliano Ozuna. El Sabalero controlaba el partido y solo le falta eficacia en los metros finales.

Un segundo tiempo en el que Colón bajó el nivel

Los primeros minutos del segundo tiempo fueron de ida y vuelta y en ese comienzo Ferro avisó a los 6' con una acción concreta dentro del área, cuando Emanuel Dening con tiempo se tomó una pausa y terminó picando el balón que se fue muy cerca del caño izquierdo del arco sabalero.

Y ese adelantamiento del Verde tuvo su premio en un tiro de esquina. A los 10' un córner desde la izquierda ejecutado por Emiliano Ozuna encontró con la pierna zurda de Matías Kabalin anticipando a su marcador y cruzando el balón para que Budiño nada pudiera hacer y Ferro se pusiera 1-0, cuando había arrancado mejor el complemento.

El elenco visitante estuvo muy cerca de anotar el segundo a los 20'. Ángel González encaró en velocidad y Pier Barrios fue directo a derribarlo para ganarse la tarjeta amarilla. El tiro libre fue ejecutado por Matías Kabalin con un preciso remate de derecha, que se terminó estrellando en el horizontal cuando Budiño solo atinaba a mirar.

Por ello, Ezequiel Medrán buscando respuestas, movió el banco metiendo tres variantes al mismo tiempo, cuando se jugaban 25'. Ingresaron Federico Lértora, Conrado Ibarra y Facundo Castro. Segundos antes de los cambios, Facundo Castet dentro del área no definió bien y dentro del área remató sin convicción y la pelota rebotó en Nazareno Kihm.

Y el resultado de los cambios llegó rápido. A los 27' Conrado Ibarra marcó el gol para el empate. La jugada la inició Bonansea a pura potencia, cedió al centro para Facundo Castro, pero el delantero no logró controlar dentro del área, el balón derivó en Ibarra quien a la carrera no dudó y con un remate al lado del caño derecho del arco defendido por Monetti decretó el 1-1.

El gol revitalizó al elenco sabalero que se adelantó en el campo de juego comenzando a dominar el partido. A los 34' Facundo Castro probó desde afuera del área con un remate rasante que terminó controlando Monetti en dos tiempos. Ferro ya no hacía pie como en el inicio y el Rojinegro imponía condiciones.

Los cambios mejoraron a Colón y empeoraron a Ferro quien sintió el impacto del gol del empate, pero además los que ingresaron no lograron meterse en el partido. Y en consecuencia, los delanteros no podían aguantar el balón y el Sabalero lucía mucho mejor en el aspecto físico empujando al rival contra su arco.

Pero ese empuje final no tuvo recompensa y el Sabalero debió conformarse con un empate que en la previa no era lo que buscaba ya que venía de igualar con Central Norte. Terminó rescatando un empate para sumar cinco puntos, pero está claro que hay mucho por seguir mejorando.

Síntesis

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen, 3-Facundo Castet; 7-Julián Marcioni, 5-Ignacio Antonio, 8-Matías Muñoz, 10-Ignacio Lago; 11-Lucas Cano y 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Ferro: 1-Fernando Monetti; 4-Nazareno Kihm, 2-Juan Orellana, 6-Misael Tarón, 3-Sebastián Corda; 8-Matías Kabalin, 5-Felipe Obradovich, 10-Gonzalo Castellani, 11-Emiliano Ozuna; 7-Emanuel Dening y 9-Mateo Acosta. DT: Sergio Rondina.

Goles: ST 10' Matías Kabalin (F), 27' Conrado Ibarra (C).

Cambios: PT 30' Emanuel Beltrán x Marcioni (C), ST 14' Ángel González x Ozuna (F), 25' Franco García x Dening (F), Lautaro Parisi x Acosta (F), Federico Lértora x Antonio (C), Conrado Ibarra x Cano (C), Facundo Castro x Beltrán (C), 32' Gustavo Canto x Orellana (F), Nicolás Gómez x Kabalin (F), 39' Agustín Toledo x Muñoz (C).

Amonestados: Beltrán, Antonio, Barrios y Castet (C) Dening, Corda, Castellani y Tarón (F).

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: Brigadier López.

