La fiesta de los hinchas de Colón en la previa al partido contra Ferro

Desde muy temprano los hinchas de Colón comenzaron a vivir el partido ante Ferro. Y fueron llegando con tiempo para hacer la previa

28 de febrero 2026 · 20:31hs
Los hinchas de Colón en la previa al partido contra Ferro.

UNO Santa Fe/ José Busiemi.

Los hinchas de Colón en la previa al partido contra Ferro.

La expectativa es muy grande, al punto tal que esta semana, Colón superó la barrera de los 30.000 socios, por lo cual el estadio estará completo para recibir a Ferro.

La previa de los hinchas sabaleros

Y como es una costumbre, los hinchas sabaleros vivieron la previa, llegando desde temprano a las inmediaciones del estadio Brigadier López.

Horas antes del encuentro, los simpatizantes rojinegros se reunieron a compartir un encuentro entre amigos y familia con bebidas de por medio esperando el choque entre el Sabalero y el Verde.

Colón hinchas Ferro
