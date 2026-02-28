La expectativa es muy grande, al punto tal que esta semana, Colón superó la barrera de los 30.000 socios, por lo cual el estadio estará completo para recibir a Ferro.
La fiesta de los hinchas de Colón en la previa al partido contra Ferro
Desde muy temprano los hinchas de Colón comenzaron a vivir el partido ante Ferro. Y fueron llegando con tiempo para hacer la previa
Por Ovación
28 de febrero 2026 · 20:31hs
La previa de los hinchas sabaleros
Y como es una costumbre, los hinchas sabaleros vivieron la previa, llegando desde temprano a las inmediaciones del estadio Brigadier López.
Horas antes del encuentro, los simpatizantes rojinegros se reunieron a compartir un encuentro entre amigos y familia con bebidas de por medio esperando el choque entre el Sabalero y el Verde.