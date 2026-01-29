Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Independiente, a un paso de cerrar la venta de Javier Ruiz a Necaxa

29 de enero 2026 · 17:01hs
La salida de Javier Ruiz de Independiente quedó encaminada luego de que ratificara ante la dirigencia su decisión de no continuar. Tras una reunión breve con el presidente Néstor Grindetti, la institución fijó las condiciones para una eventual transferencia y comenzó a evaluar formalmente las ofertas recibidas.

El encuentro se realizó en el Centro de Alto Rendimiento y no permitió acercar posiciones. Ruiz fue categórico al manifestar su intención de marcharse, sin aceptar alternativas deportivas ni propuestas de mejora contractual.

Frente a ese escenario, Independiente determinó que el extremo solo será transferido mediante una venta y tasó el 50% de su pase en 1.500.000 dólares netos.

Independiente, muy cerca de vender a Ruiz

En paralelo, Necaxa mejoró su propuesta y aceleró las negociaciones. El club mexicano elevó la oferta a 1,6 millones de dólares por el 60 por ciento de la ficha, una cifra que modificó el panorama y dejó la operación en una etapa decisiva.

En Avellaneda reconocen que, bajo esos términos, la salida del jugador es una posibilidad concreta y podría definirse en las próximas horas.

El conflicto se originó al inicio de la pretemporada por diferencias contractuales. Como parte del reclamo, Ruiz se ausentó de los entrenamientos, situación que derivó en una charla con el entrenador Gustavo Quinteros y en la posterior decisión del cuerpo técnico de marginarlo del plantel profesional. Desde entonces, el atacante se entrena de manera diferenciada con la Reserva.

Luego del triunfo ante Everton de Viña del Mar por la Serie Río de la Plata, Quinteros se refirió al caso y dejó la definición en manos del futbolista. “Tiene las puertas abiertas cuando tenga ganas y esté motivado para ponerse la camiseta de Independiente”, declaró el entrenador.

Ruiz venía de un buen rendimiento en Barracas Central y era considerado una alternativa válida para el semestre. Sin embargo, la falta de acuerdo interno, el desgaste del vínculo y la mejora económica de la oferta del exterior empujan la situación hacia una transferencia que aparece como inminente.

