Goity les escribió a los padres y pidió que los chicos estén el lunes en el aula pese al paro docente

28 de febrero 2026 · 10:59hs
El ministro de Educación de la Provincia de Santa Fe, José Goity, envió un correo electrónico a las familias de alumnos de todos los niveles educativos para ratificar que este lunes 2 de marzo se iniciará el ciclo lectivo con normalidad, y pedir que los estudiantes concurran a las escuelas, pese a la convocatoria a paro anunciada por gremios docentes.

En el mensaje, dirigido directamente a madres y padres, el funcionario destacó la relevancia del comienzo de clases como garantía del derecho a aprender. “Cada hora de clases hace la diferencia”, señaló, al recordar que durante 2025 el sistema educativo provincial logró cumplir 185 días de actividad escolar después de catorce años y planteó el objetivo de consolidar este año los aprendizajes.

Goity enmarcó el inicio del ciclo lectivo en un contexto económico complejo que atraviesan las familias y las administraciones públicas, y sostuvo que la provincia busca acompañar el esfuerzo cotidiano de la comunidad educativa para asegurar la presencia de los estudiantes en las aulas.

Defensa de la política salarial docente

En ese sentido, defendió la política salarial docente implementada por la Provincia, que -detalló- se ubica entre las más competitivas del país e incluye un ingreso mínimo de bolsillo de 1.300.000 pesos para un maestro de grado con 25 horas semanales y antigüedad mínima, además de incentivos por capacitación y asistencia perfecta. También señaló que el Estado provincial cubre los costos de traslado de docentes que deben desplazarse a sus lugares de trabajo.

El correo electrónico repasa además las inversiones en infraestructura educativa, entre ellas la construcción de 78 nuevas escuelas, la ejecución de 600 aulas adicionales y más de 12.000 intervenciones destinadas a mejorar edificios escolares existentes. A estas medidas se suma el lanzamiento de canastas de útiles escolares a precios accesibles en comercios de toda la provincia.

En el plano pedagógico, el ministro de Educación de Santa Fe destacó la continuidad del Plan Raíz, orientado a mejorar la fluidez lectora en los primeros grados, junto con la implementación de la nueva currícula de educación primaria.

El mensaje concluye con un llamado a la corresponsabilidad entre el Estado, las instituciones educativas y las familias. Goity agradeció el acompañamiento ante los cambios impulsados por la política educativa y sostuvo que el aprendizaje constituye el mejor legado para las nuevas generaciones. “Sigamos haciendo todos los esfuerzos para que los chicos aprendan: solo el conocimiento los hará verdaderamente libres”, expresó.

