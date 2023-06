Indira Pampiglioni clasificó al Mundial de Taekwondo, pero necesita apoyo

Sin embargo, dada la situación económica del país, se le hace muy difícil poder participar de esta competencia dado que los costos son muy altos. En este sentido, está en la búsqueda de sponsors que le puedan ayudar a solventar algunos de los gastos de la competencia, y así poder cumplir este nuevo sueño de representar al país. Una manera de ayudar a Indi es donando el monto que se adecue a cada voluntario. El cbu es el siguiente: 0070079530004074711412.

"Sinceramente esperaba buenos resultados para este año, pero se dio todo mucho más rápido y multiplicado. Sucede que logré hacer una buena performance en el primer y segundo selctivo para clasificar al Mundial. Había tres selectivos, pero ya con los dos primeros tenía los puntos necesarios para no tener que participar en el tercero" explicó Indira Pampiglioni a UNO Santa Fe.

Pampiglioni2.jpg La deportista de Santo Tomé, busca sponsors para participar de la competencia de Taekwondo ITF que se realizará en el mes de septiembre.

La destacada teakwondista santafesina sostuvo que "tengo el orgullo de decir que clasifiqué al Mundial de Taekwondo ITF que se realizará del 4 al 10 de septiembre, todo está muy caro, sobre todo por la situación económica del país, lo que nos dificulta bastante a los deportistas poder participar de este tipo de competencias. Hemos hecho todo lo posible, un millón de ventas, pero aun así sigue siendo difícil para nosotros, con lo cual estoy tratando de conseguir apoyo".

"Posteriormente seguimos con el próximo objetivo que era el Panamericano, el cual me permite medirme para cuando concurra al Mundial. En el momento en que se hizo yo no me sentía muy bien, no sabía si iba a concurrir, pero tenía que ir igual. Se dieron las cosas de diez, porque no solamente me fue bien individualmente, sino que también le fue magnifico a la selección nacional" indicó la deportista santotomecina.

En el mismo sentido agregó que "salí primera en mi categoría, que, hasta 55 kilogramos, y tuve tres peleas, en las cuales clasifiqué a las finales me tocó luchar en una gala. Algo especial porque se armó una sólo sector, y todo el estadio te está mirando a vos. Imagínate los nervios que me generó eso, fue a tres rounds de dos minutos, que una lucha normal tiene dos rounds de dos minutos, estuvo repeleada ese combate, porque mi contrincante tiene mucha experiencia, el cual, por suerte, en el final pude ganar".

La taekwondista de 21 años explicó que "ahora la preparación continúa en el gimnasio Boxer todos los días que puedo durante la semana. Porque no solamente meto taekwondo, sino que también la preparación física. Los fines de semana por lo general voy a Buenos Aires a entrenar con la selección nacional, por lo general, viernes, sábado y domingo, lo cual esos viajes demandan muchos recursos. Como te decía, en cuanto a contar con los fondos se está recomplicando por cómo está principalmente la situación del país".