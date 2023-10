Inglaterra logró un ajustado triunfo y terminó invicto en Francia

El partido tenía guardado un momento histórico que llegó a los 18 minutos del primer tiempo, cuando Owen Farrell anotó un penal que le permitió convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos de Inglaterra pasando al histórico Jonny Wilkinson.

La reacción de Manu Samoa no tardó en llegar, aprovechando la contundencia de Nigel Ah-Wong que apoyó por duplicado, donde vale destacar su segunda conquista con un kick del centro Danny Toala que se la puso como con la mano al wing para dar vuelta el marcador quedando en un 14 a 8 parcial para los isleños, al cabo de la primera parte.

Si bien los dirigidos por Steve Borthwick intentaron acercarse al ingoal rival fue nuevamente Samoa el que estiró la diferencia con un penal de Lima Sopoaga. Los de Seilala Mapusua soportaron los embates del conjunto inglés con una sólida defensa y mucha disciplina.

De tanto ir a buscarlo, apareció el ingresado Danny Care a siete minutos del cierre con una magistral jugada después de un scrum que, sumado a la conversión de Farrell, selló el resultado final de 18 a 17 salvando el invicto en esta RWC 2023.

Inglaterra espera en cuartos de final por el segundo del Grupo C que se conocerá mañana, con Fiji o Australia como los candidatos. Por su parte Samoa, cerró su participación con una notable actuación ante el equipo de la Rosa, aunque cayó ante Argentina y Japón, pero derrotó a Chile.

Irlanda derrotó a Escocia en Saint Denis

Un inobjetable 36 a 14 con punto bonus le permitió al seleccionado de El Trébol confirmar su pasaje a cuartos de final donde se medirá ante los All Blacks. De movida Irlanda rompió el hielo con una jugada de varias fases que terminó en la punta izquierda con un try de James Lowe ante la atónita mirada escocesa.

A partir de allí el equipo del Cardo se plantó en el campo rival golpeando las puertas de un try que nunca llegó gracias a un bloque defensivo impenetrable de los del Trébol. Muchas imprecisiones por ambos lados y cierta impericia a la hora de concretar hicieron que recién a los 25 minutos aparezca una jugada de pase a pase con dinámica y vértigo para que el fullback Hugo Keenan estire diferencias que se ampliaron con otro try a puro pick and go de Iain Henderson.

image.png En Saint Denis, Irlanda venció a Escocia por un inobjetable 36 a 14 y se aseguró el primer puesto.

El mismo Keenan volvió a apoyar para dejar un parcial de 26 a 0 al cabo del primer tiempo.La tónica en el complemento cambió poco y como un calco de la primera etapa fue Irlanda el que volvió a levantar la mano a través de su hooker Dan Sheehan. El Trébol se fue asegurando lentamente su asiento en la fase eliminatoria y el reinado en la cima de su grupo.

Recién promediando los 25 minutos del segundo tiempo, el conjunto escocés tuvo una buena remontada por los tries de Ewan Ashman y Ali Price, ambos convertidos por Finn Russell, para dejar un marcador final de 36 a 14.

De esta manera Irlanda se verá las caras con Nueva Zelanda el próximo sábado 14 de octubre en el Stade de France, mientras que Escocia quedó tercera en el Grupo B y clasificó directamente para la RWC 2027 a disputarse en Australia.

En otro cotejo disputado por la zona C, el líder Gales (19) venció fácil a Georgia (3), por 43-19. En la jornada del domingo se dirimirá el segundo clasificado a cuartos, luego del partido que animarán Islas Fiji (10)-Portugal (2), con Australia (11) aún a la expectativa.