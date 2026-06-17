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Ronaldo Nazário: "Messi es el mejor jugador de todos los tiempos"

“Es hora de que el mundo acepte que es el mejor”, fue el contundente apoyo del exdelantero brasileño para con el capitán argentino.

17 de junio 2026 · 18:14hs
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Ronaldo Nazário: Messi es el mejor jugador de todos los tiempos

El brasileño Ronaldo Nazário elogió al capitán argentino Lionel Messi tras su histórico debut en el Mundial 2026 y aseguró que ya no deberían existir dudas sobre su lugar en la historia del fútbol.

Luego del triplete del capitán argentino en la victoria por 3 a 0 sobre Argelia en Kansas City, el exdelantero brasileño celebró el récord alcanzado y lo definió como “el mejor jugador de todos los tiempos”.

Con sus tres goles, Messi llegó a 16 tantos en Copas del Mundo, igualó a Miroslav Klose en la cima de la tabla histórica y superó a Ronaldo Nazário, que quedó tercero con 15, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Lejos de molestarse por haber sido superado, Ronaldo valoró el logro del argentino: “Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo”, afirmó.

Ronaldo, rendido a los pies de Leo Messi

Ronaldo también destacó su vigencia a los 38 años: “Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante”.

El campeón mundial de 2002 fue todavía más contundente al afirmar: “Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que él es el mejor jugador de todos los tiempos”.

Tras recibir el premio al MVP, Messi respondió a las comparaciones: “Ronaldo, de los que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea que queda solo en una estadística”.

Ronaldo Messi Mundial
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