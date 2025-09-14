Uno Santa Fe | Ovación | Instituto

Instituto y Argentinos, en procura de la victoria en Alta Córdoba

Instituto y Argentinos chocarán a partir de las 15, en Alta Córdoba, por la fecha 8 del Interzonal, del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Ovación

Por Ovación

14 de septiembre 2025 · 11:12hs
Instituto y Argentinos, en procura de la victoria en Alta Córdoba

Instituto y Argentinos Juniors chocan este domingo en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 15 horas de Argentina en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba. Se podrá ver por ESPN Premium.

Ambos equipos llegan necesitados de una victoria, ya que se encuentran fuera de la zona de clasificación a playoffs.

Probables formaciones de Instituto vs Argentinos Juniors

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Francis Mac Allister, Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna y Manuel Romero; Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Argentinos: Ruso Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano y Nicolás Oroz o Lautaro Giaccone; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.

Instituto Argentinos Córdoba
Noticias relacionadas
boca puede esperar: russo continuara internado unos dias mas

Boca puede esperar: Russo continuará internado unos días más

el santafesino luciano de cecco hizo historia mundial con la seleccion

El santafesino Luciano De Cecco hizo historia mundial con la Selección

bayer leverkusen no cedera a echeverri para jugar el mundial sub 20 con argentina

Bayer Leverkusen no cederá a Echeverri para jugar el Mundial Sub 20 con Argentina

el paratriatlon y triatlon con relevos cerraron los jadar en santa fe

El paratriatlón y triatlón con relevos cerraron los Jadar en Santa Fe

Lo último

Colón quiere asegurar en el estadio Pedro Comelli su permanencia ante Talleres (RE)

Colón quiere asegurar en el estadio Pedro Comelli su permanencia ante Talleres (RE)

Unión ya busca pisar fuerte en La Plata ante Gimnasia para trepar a la punta de la Zona A

Unión ya busca pisar fuerte en La Plata ante Gimnasia para trepar a la punta de la Zona A

El santafesino Luciano De Cecco hizo historia mundial con la Selección

El santafesino Luciano De Cecco hizo historia mundial con la Selección

Último Momento
Colón quiere asegurar en el estadio Pedro Comelli su permanencia ante Talleres (RE)

Colón quiere asegurar en el estadio Pedro Comelli su permanencia ante Talleres (RE)

Unión ya busca pisar fuerte en La Plata ante Gimnasia para trepar a la punta de la Zona A

Unión ya busca pisar fuerte en La Plata ante Gimnasia para trepar a la punta de la Zona A

El santafesino Luciano De Cecco hizo historia mundial con la Selección

El santafesino Luciano De Cecco hizo historia mundial con la Selección

Bayer Leverkusen no cederá a Echeverri para jugar el Mundial Sub 20 con Argentina

Bayer Leverkusen no cederá a Echeverri para jugar el Mundial Sub 20 con Argentina

El paratriatlón y triatlón con relevos cerraron los Jadar en Santa Fe

El paratriatlón y triatlón con relevos cerraron los Jadar en Santa Fe

Ovación
El paratriatlón y triatlón con relevos cerraron los Jadar en Santa Fe

El paratriatlón y triatlón con relevos cerraron los Jadar en Santa Fe

El santafesino Luciano De Cecco hizo historia mundial con la Selección

El santafesino Luciano De Cecco hizo historia mundial con la Selección

Argentina lo dio vuelta y debutó con triunfo en el Mundial de vóley

Argentina lo dio vuelta y debutó con triunfo en el Mundial de vóley

La lista de concentrados de Colón, con una gran sorpresa para visitar a Talleres (RE)

La lista de concentrados de Colón, con una gran sorpresa para visitar a Talleres (RE)

Vazzoler, DT de la Reserva de Unión: Tenemos un plantel muy competitivo

Vazzoler, DT de la Reserva de Unión: "Tenemos un plantel muy competitivo"

Policiales
Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional