Instituto y Argentinos, en procura de la victoria en Alta Córdoba

Instituto y Argentinos Juniors chocan este domingo en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 15 horas de Argentina en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba. Se podrá ver por ESPN Premium.

Ambos equipos llegan necesitados de una victoria, ya que se encuentran fuera de la zona de clasificación a playoffs.

Probables formaciones de Instituto vs Argentinos Juniors

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Francis Mac Allister, Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna y Manuel Romero; Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Argentinos: Ruso Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano y Nicolás Oroz o Lautaro Giaccone; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.