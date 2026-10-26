Nueva Chicago igualó con San Martín (SJ) y alcanzó a Patronato en la lucha por no descender

Nueva Chicago igualó 1 a 1 con San Martín (SJ) por la 35ª fecha de la zona B de la Primera Nacional y alcanzó a Patronato en la lucha por no descender

Nueva Chicago y San Martín (SJ) igualaron este lunes 1 a 1 en el estadio República de Mataderos, en el encuentro que cerró la 35ª fecha de la zona B de la Primera Nacional . Con este resultado, el Torito alcanzó a Patronato. El Cuyano se aleja a los puestos de clasificación al reducido que brindará el segundo ascenso a la Liga profesional 2027.

Nazareno Fúnez abrió el marcador a los 47 minutos. El artillero de San Martín capitalizó un rechazo de la defensa local y con un misil superó la resistencia de Facundo Masuero, quien había ingresado en el reinicio en reemplazo de Luciano Jache.

Chicago alcanzó la paridad a los 64' a través de la misma fórmula: el balón detenido. El centro enviado por Lucas Ambroggio fue capitalizado por Mauro Pérez para encender la ilusión del Torito.

Güemes, ya descendido, cierra el escalafón con 26 unidades. Nueva Chicago y Patronato reúnen 37 puntos, mientras que Chacarita suma 39.

La lucha por mantener la categoría tendrá su capítulo decisivo el próximo lunes. Nueva Chicago visitará a Chacarita en Villa Maipú, en un enfrentamiento directo que puede resultar determinante para el futuro de ambos equipos. Patronato, por su parte, viajará a Rafaela para medirse con Atlético, con la obligación de buscar un resultado que le permita sostener su lugar en la Primera Nacional.

Ambos encuentros fueron programados para las 15, en una jornada que definirá la permanencia en la divisional.