Inter ganó un duelo ajustado ante Torino y avanzó a las semifinales de la Copa Italia

4 de febrero 2026 · 19:50hs
Inter venció por 2-1 a Torino en el estadio Giuseppe Meazza y consiguió el pase a las semifinales de la Copa Italia. Los goles del conjunto local fueron convertidos por el francés Ange-Yoan Bonny y el francés Andy Diouf, mientras que para el equipo visitante descontó el croata Sandro Kulenovi.

Durante el primer tiempo, Inter asumió el protagonismo desde el inicio, con una presión alta y un manejo paciente de la pelota. Torino se replegó en su campo e intentó cerrar los espacios, pero le costó sostener el ritmo del conjunto local. A los 35 minutos de la primera etapa, Ange-Yoan Bonny rompió el cero tras una jugada colectiva por el sector derecho y una definición precisa dentro del área, que puso el 1-0 para el Nerazzurro antes del descanso.

En el comienzo del segundo tiempo, Inter volvió a golpear rápidamente. A los 2 minutos del complemento, Andy Diouf apareció en el área tras una segunda jugada y sacó un remate potente que se transformó en el 2-0, ampliando la ventaja y dándole mayor tranquilidad al equipo local.

Torino reaccionó con el correr de los minutos y logró descontar a los 12 minutos del segundo tiempo. Sandro Kulenovi aprovechó un desajuste defensivo y definió con precisión para establecer el 2-1, lo que le dio suspenso al tramo final del encuentro.

En los minutos restantes, Inter manejó los tiempos del partido, defendió con orden y evitó que Torino generara situaciones claras de gol. Con solidez y eficacia, el equipo local sostuvo la ventaja hasta el final y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Italia.

