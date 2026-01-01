Inter, Milan y Napoli se disputan la Serie A antes del inicio del segundo semestre

Uno Santa Fe | Ovación | Inter

Los tres equipos están muy cerca unos con otros en la tabla de posiciones en la recta final del Campeonato Italiano.

1 de enero 2026 · 11:55hs
Con 17 jornadas disputadas y sin descanso invernal, la Serie A italiana entró en una etapa clave del calendario y se preparará para una fecha 18 que comenzará a ser determinante en la lucha por el título y por los puestos de clasificación a las competencias europeas.

Inter lidera la tabla con 36 puntos, aunque todavía debe un partido correspondiente a la decimosexta fecha. El conjunto nerazzurro se sostiene en lo más alto gracias a su regularidad y al aporte de figuras como Lautaro Martínez, máximo goleador del torneo, y Hakan Çalhanoglu. Sin embargo, la diferencia es mínima y cualquier tropiezo puede cambiar el panorama.

Milan aparece como su principal perseguidor con 35 unidades y también con un encuentro pendiente. Los rossoneri atraviesan una temporada de recuperación tras quedar fuera de los torneos europeos el año pasado y hoy se ilusionan con volver a la Champions League.

Napoli, con 34 puntos, completa el tridente que presiona desde arriba, mientras que Roma, en el cuarto lugar, se mantiene firme en zona de clasificación directa a la máxima competencia continental.

Detrás, Juventus ocupa el quinto puesto y, por ahora, asegura un lugar en la Europa League, mientras que Como se ubica sexto y se queda con el último cupo europeo rumbo a la Conference League. La diferencia entre estos equipos es corta, lo que convierte cada fecha en una final anticipada.

La fecha 18 comenzará el viernes 2 de enero y se extenderá hasta el domingo, con partidos atractivos en todos los frentes. Milan visitará a Cagliari para abrir la fecha, Juventus recibirá a Lecce, Roma tendrá una dura visita ante Atalanta y Napoli se medirá con Lazio en uno de los duelos más esperados. El cierre será el domingo con Inter frente a Bolonia, en un partido que puede ser clave para sostener el liderato.

Así será la jornada 18 de la Serie A de Italia:

  • Cagliari vs Milan: viernes 2 de enero
  • Como vs Udinese: sábado 3 de enero
  • Genoa vs Pisa: sábado 3 de enero
  • Saussuolo vs Parma: sábado 3 de enero
  • Juventus vs Lecce: sábado 3 de enero
  • Atalanta vs Roma: sábado 3 de enero
  • Lazio vs Napoli: domingo 4 de enero
  • Fiorentina vs Cremonesse: domingo 4 de enero
  • Hellas Verona vs Torino: domingo 4 de enero
  • Inter vs Bolonia: domingo 4 de enero
