Con 17 jornadas disputadas y sin descanso invernal, la Serie A italiana entró en una etapa clave del calendario y se preparará para una fecha 18 que comenzará a ser determinante en la lucha por el título y por los puestos de clasificación a las competencias europeas.
Inter, Milan y Napoli se disputan la Serie A antes del inicio del segundo semestre
Los tres equipos están muy cerca unos con otros en la tabla de posiciones en la recta final del Campeonato Italiano.
Por Ovación
Inter lidera la tabla con 36 puntos, aunque todavía debe un partido correspondiente a la decimosexta fecha. El conjunto nerazzurro se sostiene en lo más alto gracias a su regularidad y al aporte de figuras como Lautaro Martínez, máximo goleador del torneo, y Hakan Çalhanoglu. Sin embargo, la diferencia es mínima y cualquier tropiezo puede cambiar el panorama.
Milan aparece como su principal perseguidor con 35 unidades y también con un encuentro pendiente. Los rossoneri atraviesan una temporada de recuperación tras quedar fuera de los torneos europeos el año pasado y hoy se ilusionan con volver a la Champions League.
Napoli, con 34 puntos, completa el tridente que presiona desde arriba, mientras que Roma, en el cuarto lugar, se mantiene firme en zona de clasificación directa a la máxima competencia continental.
Detrás, Juventus ocupa el quinto puesto y, por ahora, asegura un lugar en la Europa League, mientras que Como se ubica sexto y se queda con el último cupo europeo rumbo a la Conference League. La diferencia entre estos equipos es corta, lo que convierte cada fecha en una final anticipada.
La fecha 18 comenzará el viernes 2 de enero y se extenderá hasta el domingo, con partidos atractivos en todos los frentes. Milan visitará a Cagliari para abrir la fecha, Juventus recibirá a Lecce, Roma tendrá una dura visita ante Atalanta y Napoli se medirá con Lazio en uno de los duelos más esperados. El cierre será el domingo con Inter frente a Bolonia, en un partido que puede ser clave para sostener el liderato.
Así será la jornada 18 de la Serie A de Italia:
- Cagliari vs Milan: viernes 2 de enero
- Como vs Udinese: sábado 3 de enero
- Genoa vs Pisa: sábado 3 de enero
- Saussuolo vs Parma: sábado 3 de enero
- Juventus vs Lecce: sábado 3 de enero
- Atalanta vs Roma: sábado 3 de enero
- Lazio vs Napoli: domingo 4 de enero
- Fiorentina vs Cremonesse: domingo 4 de enero
- Hellas Verona vs Torino: domingo 4 de enero
- Inter vs Bolonia: domingo 4 de enero