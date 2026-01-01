Uno Santa Fe | Ovación | Sudamericana

Tres grandes argentinos buscarán conquistar la Sudamericana en 2026

La vigésimo quinta edición de la Copa Sudamericana iniciará el 3 de marzo, donde participarán tres grandes como River, Racing y San Lorenzo.

Ovación

Por Ovación

1 de enero 2026 · 11:26hs
La Copa Sudamericana 2026 iniciará el próximo 3 de marzo y contará con la presencia de tres grandes del fútbol argentino que buscarán su segunda conquista: River, Racing y San Lorenzo.

El próximo martes 3 de marzo es la fecha indicada para que inicie la vigésima quinta edición del segundo certamen continental más importante de Latinoamérica. El torneo comenzará con la fase preliminar, precisamente con el partido de ida entre los bolivianos Independiente Petrolero y Guabirá.

Esta instancia previa enfrentará a equipos del mismo país para terminar de definir los 16 participantes restantes de la fase de grupos donde se sumarán los cuatro perdedores de la fase 3 de la Copa Libertadores, los seis equipos brasileños clasificados a la Copa Sudamericana y seis argentinos que jugarán el certamen por su posición en la tabla anual de la temporada 2025.

Racing será otro de los equipos campeones que reaparecen en la Copa Sudamericana. Tras haberla conquistado en 2024 de la mano de su entrenador Gustavo Costas, los de Avellaneda jugarán su octava edición del certamen continental debido a que finalizaron quintos en la tabla anual.

A pesar de su buen 2025, la ´Academia´ no pudo concretar las posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores 2026 ya que fue eliminado en la semifinal de la reciente edición ante el campeón Flamengo de Brasil y su única oportunidad estaba en ganar el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Sin embargo, esto no pasó ya que perdió insólitamente la final ante Estudiantes de La Plata habiendo estado arriba en el marcador en el tiempo reglamentario y en los penales y se deberá conformar con jugar la Copa Sudamericana, una oportunidad en la que el equipo de Costas buscará mantenerse entre los más competitivos de Latinoamérica.

San Lorenzo, en busca de la resurrección con la Sudamericana como objetivo

Con una realidad institucional delicada, San Lorenzo realizó un buen 2025 que superó las expectativas de propios y ajenos y jugará su décimotercera Copa Sudamericana gracias a su séptimo lugar en la tabla anual, producto de una temporada en la que quedó eliminado en semifinales del Torneo Apertura ante Platense y en octavos de final del Torneo Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Así, el ´Ciclón´ volverá a disputar el certamen continental tras dos años, siendo su última edición en 2023 donde quedó eliminado en octavos de final ante San Pablo de Brasil. El equipo del barrio porteño de Boedo conquistó la primera edición de la Copa Sudamericana en 2002, venciendo con un global de 4-0 al Atlético Nacional de Colombia.

Otro equipo que retornará a las competencias internacionales es Tigre que clasificó a esta Copa Sudamericana tras finalizar en el noveno lugar de la tabla anual. Los del norte del Gran Buenos Aires disputarán por quinta vez este certamen, el cual no juegan desde 2023.

El equipo de Diego Dabove fue subcampeón en 2012, en la polémica final ante San Pablo en el estadio Morumbí que fue suspendida por el árbitro chileno Enrique Osses debido a la agresión por parte de la policía que sufrió el plantel en el vestuario en el entretiempo. Insólitamente, el juez trasandino decretó que el partido finalice con el momentáneo 2-0 a favor de los brasileños y, consecuentemente, sean campeones de la décima edición del torneo.

Además de estos cuatro viejos conocidos de la Copa Sudamericana, habrá dos argentinos que debutarán tanto en el certamen como a nivel internacional: Deportivo Riestra y Barracas Central, sexto y décimo de la tabla anual, respectivamente.

A pesar de haber quedado eliminado en octavos de final tanto del Torneo Apertura como del Torneo Clausura, el equipo dirigido por Gustavo Benítez realizó una gran campaña de 52 puntos que le permiten tener su primera experiencia internacional, a tan solo dos años de su debut en la élite del fútbol argentino.

Por su parte, Barracas Central terminó clasificando a esta Copa Sudamericana gracias a la conquista de la última edición por parte de Lanús que liberó cupo en la tabla anual e hizo que el equipo de Ruben Darío Insua tenga su primera experiencia internacional, a tres años de su llegada a la Liga Profesional.

El equipo del sur porteño finalizó décimo en la tabla anual con 49 puntos. En el Torneo Apertura quedó eliminado en octavos de final ante River y, en el Torneo Clausura, perdió ante Gimnasia La Plata en cuartos de final.


Fuente: Noticias Argentinas

Sudamericana River Racing
