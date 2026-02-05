Interna en Real Madrid: figuras enfrentadas y vestuario partido en plena crisis

Tensiones entre referentes, roces con el entrenador y resultados irregulares exponen una fractura en el Real Madrid que ya impacta dentro y fuera de la cancha.

El Real Madrid vive un momento delicado que va más allá de lo futbolístico. Aunque sigue en la pelea en las competiciones principales, puertas adentro se instaló un clima de tensión que dejó al descubierto diferencias entre referentes del plantel y el cuerpo técnico, con un vestuario que aparece claramente dividido.

La situación interna del club blanco muestra dos corrientes marcadas . Por un lado, futbolistas de peso que manifestaron su malestar con decisiones del entrenador; por el otro, referentes que piden mayor compromiso colectivo y respaldan el rumbo del cuerpo técnico. En este contexto, los gestos en el campo de juego y algunas declaraciones públicas alimentaron la percepción de que el grupo perdió la armonía que supo sostener en otras temporadas, cuando los resultados ayudaban a disimular cualquier cortocircuito.

Vinicius y Valverde, en tensión con el cuerpo técnico

Entre los nombres señalados como protagonistas de la interna aparecen Vinicius Jr. y Federico Valverde, quienes habrían tenido diferencias con el entrenador a partir de decisiones tácticas y sustituciones que no cayeron bien.

En el caso del brasileño, su reacción tras ser reemplazado en un partido clave fue leída como un gesto de fastidio que marcó un punto de quiebre. Desde entonces, su relación con el cuerpo técnico quedó bajo la lupa, mientras su entorno también presiona por una renegociación contractual acorde a su estatus de figura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LukitaFootball/status/2019175048850927769?s=20&partner=&hide_thread=false El Real Madrid de Xabi Alonso venció al Barcelona y se escapó a 5+ puntos, y luego vino la locura de Vinicius y todo se vino abajo. pic.twitter.com/qmea0c8NXl — Lukita Football (@LukitaFootball) February 4, 2026

Mbappé y el grupo que pide orden en el Real Madrid

En la vereda opuesta se ubica Kylian Mbappé, quien junto a otros referentes del plantel se posicionó como una voz que reclama disciplina y regularidad en el rendimiento colectivo. El francés se convirtió en uno de los líderes del vestuario y no ocultó su postura crítica frente a actitudes que, según su visión, perjudican al equipo. A su lado aparecen jugadores experimentados y jóvenes que sostienen el respaldo al entrenador y entienden que la única salida es reforzar la unidad interna en un calendario cargado y exigente.

Resultados, lesiones y un mercado sin refuerzos

El bajón deportivo reciente, con derrotas inesperadas y una eliminación que golpeó fuerte, profundizó la sensación de crisis. Además, algunos futbolistas importantes arrastran problemas físicos que limitaron su participación, debilitando aún más la estructura del equipo. La decisión dirigencial de no incorporar refuerzos en el último mercado también generó ruido, y varios nombres que parecían indiscutidos empezaron a quedar bajo evaluación de cara a la próxima temporada.