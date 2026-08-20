Colón rompe el molde ante San Miguel y Delfino prepara un esquema con dos puntas

Iván Delfino probó una formación con dos delanteros por primera vez desde su regreso a Colón y analiza variantes para el duelo ante San Miguel.

Colón prepara una formación diferente para visitar a San Miguel y, en los últimos entrenamientos, Iván Delfino sorprendió al probar por primera vez desde su regreso un esquema con dos delanteros. El entrenador dejó de lado el habitual 4-4-1-1 y ensayó distintas variantes, mientras también analiza modificaciones de nombres para el próximo compromiso del Sabalero.

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Delfino cambia el esquema y apuesta por dos delanteros

Desde su regreso a Colón, Delfino había utilizado principalmente un 4-4-1-1 bien marcado, con un solo delantero acompañado por un futbolista detrás. Sin embargo, en la preparación para el partido ante San Miguel, el entrenador decidió probar una alternativa diferente.

El técnico trabajó con un 4-4-2 y tuvo dos combinaciones en ataque. En primera instancia, ubicó a Bouosi junto a Gárate, mientras que posteriormente probó con Bonansea acompañando al delantero.

La búsqueda apunta a darle otra presencia ofensiva al equipo y generar mayor compañía para el atacante más adelantado. Ahora, resta definir cuál de las variantes terminará utilizando el entrenador desde el comienzo frente a San Miguel.

También habrá cambios en el mediocampo

Además del cambio de esquema, Delfino analiza modificaciones en distintas posiciones del equipo. Una de ellas estará relacionada con la salida de Allende, que permitiría los ingresos de Bouosi y Bonansea para conformar la nueva estructura ofensiva que viene probando el entrenador.

Con este movimiento, Nacho Lago retrocedería algunos metros para ubicarse sobre la izquierda, mientras que Marioni ocuparía el sector derecho. En el mediocampo, el doble cinco estaría conformado por Lértora y Toledo, donde Lértora ingresaría en lugar de Muñoz.

La única duda que todavía mantiene Delfino aparece en el mediocampo, donde Toledo podría ingresar en lugar de Antonio. Esa será una de las decisiones que el entrenador deberá terminar de definir antes del encuentro ante San Miguel.

El objetivo de Delfino es encontrar el funcionamiento adecuado para un esquema que todavía se encuentra en etapa de prueba y que representa una variante respecto del 4-4-1-1 que utilizó desde su regreso a Colón.

La defensa se mantiene

Más allá de las modificaciones que se estudian en ataque y en el mediocampo, la defensa mantendría a los mismos nombres que vienen formando parte del equipo.

Budiño continuaría en el arco, mientras que Mauro Peinipil ocuparía el lateral derecho. La zaga central estaría integrada por Pier Barrios y Federico Rasmussen, mientras que Facundo Castet se mantendría sobre el sector izquierdo.

De esta manera, Colón prepara una versión diferente para enfrentar a San Miguel. El cambio más importante estará en el esquema, con la posibilidad concreta de utilizar por primera vez en este nuevo ciclo un 4-4-2 con dos delanteros.

El Sabalero buscará así una respuesta futbolística diferente fuera de Santa Fe, mientras Delfino termina de definir entre las variantes ensayadas para un encuentro que marcará su primera presentación como visitante desde su regreso al club.

Posible Formación: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustin Toledo, Ignacio Lago; Alan Bonansea y Leandro Garate.