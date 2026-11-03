Qué resultados necesita Unión para avanzar a los playoffs del Clausura

Unión sigue con vida para avanzar a los playoffs pero debería ganarle a Vélez en el 15 de Abril y esperar que se cumplan al menos dos de tres resultados en la última fecha.

Unión llegó a la última jornada del Torneo Clausura con una certeza: si quiere jugar los octavos de final, deberá ganarle a Vélez y prenderse a la calculadora. El panorama sigue siendo complejo porque el equipo de Leonardo Madelón ya no depende de sí mismo.

El Tatengue suma 18 puntos y ocupa el décimo puesto de la Zona A. Por encima aparecen Gimnasia de Mendoza, con 21; Independiente, con 20; y San Lorenzo, con 19. Los tres tienen compromisos pendientes y son los resultados que determinarán si Unión consigue meterse entre los ocho mejores.

La primera condición es innegociable: ganarle a Vélez este viernes, desde las 19, en el estadio 15 de Abril. Pero ese triunfo, por sí solo, no le garantizará el pasaje a la siguiente instancia.

Las tres combinaciones que necesita Unión

Para conseguir la clasificación, el conjunto rojiblanco deberá ganar y esperar que se cumplan al menos dos de estas tres condiciones:

* Independiente no le gane a Deportivo Riestra: el Rojo será local y necesita dejar puntos en el camino para que Unión pueda superarlo.

* San Lorenzo no consiga una victoria ante Platense: el Ciclón jugará en Boedo y tampoco deberá sumar de a tres.

* Gimnasia de Mendoza pierda por dos o más goles ante Independiente Rivadavia: el equipo mendocino tiene 21 puntos y una diferencia de gol de +1, mientras que Unión registra -2. Por eso, necesita una derrota amplia de Gimnasia para poder superarlo en ese rubro si ambos terminan igualados en puntos. En este caso, si el Lobo solo gana por un gol, el Tatengue ante el Fortín debería ganar por una diferencia que lo supere.

Unión necesita que se concreten dos de esos tres resultados, además de conseguir su propia victoria. Si solamente se cumple una condición, quedará eliminado, incluso si logra vencer al Fortín.

Unión puede terminar séptimo u octavo, pero también quedarse afuera

La combinación de resultados también determinará la posición final del Tatengue. Si gana y recibe las ayudas necesarias, podría meterse en el séptimo u octavo lugar de la Zona A. Sin embargo, el margen es tan estrecho que incluso una victoria podría no alcanzar para continuar en el campeonato.

Unión estará atento a los resultados de Independiente y San Lorenzo.

La última fecha tendrá estos encuentros decisivos para la pelea de Unión (viernes a las 19):

Unión vs. Vélez.

Independiente vs. Deportivo Riestra.

San Lorenzo vs. Platense.

Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia.

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El equipo de Madelón llega a esta instancia después de dos partidos sin ganar, con el empate ante Newell's en Rosario y la derrota anterior frente a Independiente. Esa secuencia lo dejó condicionado y ahora necesita una reacción en el momento de mayor exigencia.

La cuenta es sencilla, aunque la resolución no lo será: Unión tiene que ganar y esperar que dos de sus tres rivales directos tropiecen. El Tatengue todavía conserva una oportunidad, pero ya no tiene margen para equivocarse y tampoco controla su propio destino.