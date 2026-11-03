Uno Santa Fe | Unión | Unión

Qué resultados necesita Unión para avanzar a los playoffs del Clausura

Unión sigue con vida para avanzar a los playoffs pero debería ganarle a Vélez en el 15 de Abril y esperar que se cumplan al menos dos de tres resultados en la última fecha.

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2026 · 14:18hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Qué resultados necesita Unión para avanzar a los playoffs del Clausura

Prensa Unión

Unión llegó a la última jornada del Torneo Clausura con una certeza: si quiere jugar los octavos de final, deberá ganarle a Vélez y prenderse a la calculadora. El panorama sigue siendo complejo porque el equipo de Leonardo Madelón ya no depende de sí mismo.

LEER MÁS: Unión podría repetir el equipo y Madelón recupera a Malcorra

El Tatengue suma 18 puntos y ocupa el décimo puesto de la Zona A. Por encima aparecen Gimnasia de Mendoza, con 21; Independiente, con 20; y San Lorenzo, con 19. Los tres tienen compromisos pendientes y son los resultados que determinarán si Unión consigue meterse entre los ocho mejores.

La primera condición es innegociable: ganarle a Vélez este viernes, desde las 19, en el estadio 15 de Abril. Pero ese triunfo, por sí solo, no le garantizará el pasaje a la siguiente instancia.

Las tres combinaciones que necesita Unión

Para conseguir la clasificación, el conjunto rojiblanco deberá ganar y esperar que se cumplan al menos dos de estas tres condiciones:

* Independiente no le gane a Deportivo Riestra: el Rojo será local y necesita dejar puntos en el camino para que Unión pueda superarlo.

* San Lorenzo no consiga una victoria ante Platense: el Ciclón jugará en Boedo y tampoco deberá sumar de a tres.

* Gimnasia de Mendoza pierda por dos o más goles ante Independiente Rivadavia: el equipo mendocino tiene 21 puntos y una diferencia de gol de +1, mientras que Unión registra -2. Por eso, necesita una derrota amplia de Gimnasia para poder superarlo en ese rubro si ambos terminan igualados en puntos. En este caso, si el Lobo solo gana por un gol, el Tatengue ante el Fortín debería ganar por una diferencia que lo supere.

Unión necesita que se concreten dos de esos tres resultados, además de conseguir su propia victoria. Si solamente se cumple una condición, quedará eliminado, incluso si logra vencer al Fortín.

Unión puede terminar séptimo u octavo, pero también quedarse afuera

La combinación de resultados también determinará la posición final del Tatengue. Si gana y recibe las ayudas necesarias, podría meterse en el séptimo u octavo lugar de la Zona A. Sin embargo, el margen es tan estrecho que incluso una victoria podría no alcanzar para continuar en el campeonato.

Uni&oacute;n estar&aacute; atento a los resultados de Independiente y San Lorenzo.

Unión estará atento a los resultados de Independiente y San Lorenzo.

La última fecha tendrá estos encuentros decisivos para la pelea de Unión (viernes a las 19):

Unión vs. Vélez.

Independiente vs. Deportivo Riestra.

San Lorenzo vs. Platense.

Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia.

LEER MÁS: Las estadísticas reflejan la superioridad de Unión ante Newell's, pero no tuvo premio

El equipo de Madelón llega a esta instancia después de dos partidos sin ganar, con el empate ante Newell's en Rosario y la derrota anterior frente a Independiente. Esa secuencia lo dejó condicionado y ahora necesita una reacción en el momento de mayor exigencia.

La cuenta es sencilla, aunque la resolución no lo será: Unión tiene que ganar y esperar que dos de sus tres rivales directos tropiecen. El Tatengue todavía conserva una oportunidad, pero ya no tiene margen para equivocarse y tampoco controla su propio destino.

Unión playoffs Vélez
Noticias relacionadas
Unión jugará el viernes a las 19 ante Vélez en el 15 de Abril.

Todo confirmado: Unión recibirá a Vélez el viernes a partir de las 19

Independiente igualó 1-1 con Defensa y Justicia.

Festeja Unión: Independiente no pudo con Defensa y Justicia

lucas ayala se gano un lugar en union y seria convocado a la seleccion argentina sub 20

Lucas Ayala se ganó un lugar en Unión y sería convocado a la Selección argentina Sub 20

union quedo obligado a ganar y esperar: que necesita para clasificarse a los playoffs

Unión quedó obligado a ganar y esperar: qué necesita para clasificarse a los playoffs

Lo último

Tres escuelas de barrio San Lorenzo tendrán nuevas veredas: la obra supera los $113 millones y beneficiará a más 650 alumnos

Tres escuelas de barrio San Lorenzo tendrán nuevas veredas: la obra supera los $113 millones y beneficiará a más 650 alumnos

Obligaba a las hijas de su pareja a ver pornografía, abusaba de ellas y las amenazaba para que callaran: recibió 18 años de prisión

Obligaba a las hijas de su pareja a ver pornografía, abusaba de ellas y las amenazaba para que callaran: recibió 18 años de prisión

Las empresas santafesinas podrán pedir hasta $15 millones por mes por saldos a favor de Ingresos Brutos

Las empresas santafesinas podrán pedir hasta $15 millones por mes por saldos a favor de Ingresos Brutos

Último Momento
Tres escuelas de barrio San Lorenzo tendrán nuevas veredas: la obra supera los $113 millones y beneficiará a más 650 alumnos

Tres escuelas de barrio San Lorenzo tendrán nuevas veredas: la obra supera los $113 millones y beneficiará a más 650 alumnos

Obligaba a las hijas de su pareja a ver pornografía, abusaba de ellas y las amenazaba para que callaran: recibió 18 años de prisión

Obligaba a las hijas de su pareja a ver pornografía, abusaba de ellas y las amenazaba para que callaran: recibió 18 años de prisión

Las empresas santafesinas podrán pedir hasta $15 millones por mes por saldos a favor de Ingresos Brutos

Las empresas santafesinas podrán pedir hasta $15 millones por mes por saldos a favor de Ingresos Brutos

Adrián Marini y Paulo Rosales, con una propuesta de formación para chicos en Santa Fe

Adrián Marini y Paulo Rosales, con una propuesta de formación para chicos en Santa Fe

Por la suba de costos y la quita de subsidios, aumenta un 11,57% el boleto de los colectivos interurbanos en Santa Fe

Por la suba de costos y la quita de subsidios, aumenta un 11,57% el boleto de los colectivos interurbanos en Santa Fe

Ovación
José Alonso se refirió a las inhibiciones que pesan sobre el club

José Alonso se refirió a las inhibiciones que pesan sobre el club

Adrián Marini y Paulo Rosales, con una propuesta de formación para chicos en Santa Fe

Adrián Marini y Paulo Rosales, con una propuesta de formación para chicos en Santa Fe

Scaloni confirmó los convocados de Argentina para noviembre: una sorpresa y dos regresos

Scaloni confirmó los convocados de Argentina para noviembre: una sorpresa y dos regresos

Vélez prepara su visita a Unión con la mira puesta en los playoffs

Vélez prepara su visita a Unión con la mira puesta en los playoffs

Mac Allister, sobre las conspiraciones en torno a la final ante España: En las redes hay muchísima impunidad

Mac Allister, sobre las conspiraciones en torno a la final ante España: "En las redes hay muchísima impunidad"

Policiales
Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Escenario
La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90