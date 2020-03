Jaguares cayó ante Sharks en Durban

Los Jaguaresperdieron este sábado ante Sharks de Sudáfrica por 33 a 19 (22-12 PT) y culminaron la gira por tierra africana con un triunfo y dos reveses, tras disputar un partido de la sexta fecha del torneo Súper Rugby, en el que participan franquicias del Hemisferio Sur.

El partido se jugó en el Kings Park Stadium, en Durban, fue arbitrado por el sudafricano Marius van der Westhuizen, y el equipo dirigido por Gonzalo Quesada volverá a presentarse en el estadio de Vélez el próximo 7 de abril ante Highlanders de Nueva Zelanda, en el inicio de una serie de tres cotejos seguidos de local.

Los tantos de Sharks, puntero de la Conferencia Africana, fueron conseguidos con tries de Hyron Andrews, Sikhumbuzo Notshe, Andre Esterhuizen y Kerron Van Vuuren, con dos conversiones y tres penales de Curwin Bosch. Para Jaguares consiguieron tries Santiago Carreras, Joaquín Tuculet y Sebastian Cancelliere con una conversión de Joaquín Díaz Bonilla y otra de Domingo Miotti.

Jaguares sharks en durban cronica 1.jpg Jaguares padeció el poder de Sharks por el Súper Rugby. Foto: Súper Rugby

El capitán Jerónimo De la Fuente señaló que “Sharks fue un equipo muy físico y se encontraron con puntos fáciles al principio, por errores nuestros. Tratamos de remontarlo pero con un equipo como ellos, de local y con mucha confianza, es difícil”.

El centro formado en Duendes de Rosario expresó sobre el cotejo del Súper Rugby que “hay mucho para analizar y ser autocríticos como siempre lo somos. Esta vez seremos más duros en nuestro análisis porque no nos gusta perder así”.

Síntesis:

Sharks 33- Jaguares 19

Sharks: Ox Nche, Kerron van Vuuren y Thomas du Toit; Ruben van Heerden y Hyron Andrews; James Venter, Tyler Paul y Sikumbuzo Notshe; Louis Schreuder y Curwin Bosch; Makazole Mapimpi, Andre Esterhuizen, Lukhanyo Am (capitán), Sbu Nkosi y Aphelele Fassi. Entrenador:Sean Everitt.

Ingresron: Craig Burden, Juan Schoeman, John-Hubert Meyer, Le Roux Roets, Henco Venter, Sanele Nohamba, Jeremy Ward, Madosh Tambwe.

Jaguares: Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi; Guido Petti y Matías Alemanno; Tomás Lezana, Marcos Kremer y Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou y Joaquín Díaz Bonilla; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni, Santiago Carreras y Joaquín Tuculet. Entrenador: Gonzálo Quesada.

Ingresaron: Santiago Socino, Nahuel Tetaz Chaparro, Santiago Medrano, Lucas Paulos, Santiago Grondona, Sebastián Cancelliere, Domingo Miotti, Santiago Chocobares.

Primer Tiempo: 5', Try de Andrews (S); 9 y 27', Goles de Bosch por Tries de Notshe y Esterhuizen (S); 18', Try de Carreras (J); 22', Penal de Bosch (S), y 35', Gol de Díaz Bonillap or Try de Tuculet (J).

Resultado Parcial: Sharks 22 – Jaguares 12.

Segundo Tiempo: 3 y 8', Penales de Bosch (S); 11', Try de Van Vuuren (S), y 35', Gol de Miotti por Try de Cancelliere (J).

Amonestado: 20', Bertranou (J), y 32', Fassi (S).

Estadio: Kings Park, Durban.

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).