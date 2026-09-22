Colón podría recuperar su defensa ideal justo en el tramo decisivo del torneo

Colón se prepara para visitar a All Boys en Floresta, y en medio de tantas dudas, bajas y regresos, Iván Delfino pararía a su defensa ideal.

Colón prepara su visita a All Boys, este sábado desde las 16 en el Islas Malvinas de Floresta, por la fecha 31 de la Zona A de la Primera Nacional. Tras vencer a Los Andes y cortar una racha de tres derrotas, Iván Delfino podría recuperar a varios titulares para el duelo ante el Albo.

El triunfo ante Los Andes no solo le permitió a Colón volver a ganar después de tres derrotas consecutivas y trepar al quinto puesto de la Zona A, sino que también dejó buenas noticias pensando en la próxima fecha.

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Entre los regresos aparece Mauro Peinipil, quien cumplió la fecha de suspensión y está en condiciones de volver a la titularidad. Además, Pier Barrios tiene muchas chances de recuperarse del inconveniente muscular que lo marginó del último partido, mientras que Federico Rasmussen también evolucionó favorablemente de la tortícolis que lo afectó.

A ellos se suma Facundo Castet, quien llegó con lo justo al encuentro ante Los Andes pero terminó en buenas condiciones físicas. Por eso, el lateral izquierdo estaría disponible para enfrentar a All Boys.

La defensa que pretende Delfino en Colón

De esta manera, en medio de varias bajas importantes —Agustín Toledo e Ignacio Lago, suspendidos; Matías Budiño, lesionado, y la incógnita de Franco García—, Delfino podría volver a contar con la defensa que considera ideal.

La línea defensiva para visitar al Albo estaría conformada por Mauro Peinipil como lateral derecho, Pier Barrios y Federico Rasmussen como zagueros, y Facundo Castet como lateral izquierdo.

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Además, otra noticia positiva pasa por Federico Lértora, quien está en condiciones de regresar y será titular. La duda que todavía debe resolver Delfino está en quién lo acompañará en el mediocampo, con Matías Muñoz e Ignacio Lago como las alternativas que aparecen en consideración.

Peinipil y Castet, además, ya cumplieron con la acumulación de tarjetas, por lo que ambos quedaron “limpios” de cara al tramo decisivo del campeonato. Para Colón, recuperar su defensa titular representa una noticia importante justo cuando comienza a transitar una etapa determinante en la pelea por el Reducido.