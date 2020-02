Jaguares venció a los Reds australianos

La franquicia argentina, con una excelente producción en la segunda parte, le ganaron al elenco oceánico por 43 a 27 en encuentro correspondiente a la tercera fecha del torneo Súper Rugby, que agrupa a las franquicias del hemisferio Sur.

Los Jaguares lograron su segunda victoria en el torneo y ascendieron al segundo lugar de la Conferencia de África con 10 unidades, tres menos que el puntero Stormers.

El conjunto argentino dio vuelta un parcial adverso y con la excelente labor de sus delanteros se llevó por delante a los Reds en la parte en la parte complementaria, con capacidad de recuperación para marcar 31 tantos.

image.png

En la primera parte, el dominio y la efectividad de los australianos le alcanzaron para marcar cuatro tries, conquistados por Tate McDermott, el capitán Liam Wright y el wing Chris Feauai-Sautia en dos oportunidades.Por su parte, Los Jaguares marcaron dos conquistas por el capitán Julián Montoya y Emiliano Boffelli sobre el final de la parte inicial.

En la segunda parte Los Jaguares cambiaron la actitud y fueron los protagonistas de las acciones para conseguir 31 puntos y remontar con el maul y poder dar vuelta el resultado.De allí consiguieron marcar dos nuevos tries de Montoya -figura de la cancha-, del ingresado Tomás Cubelli y de Santiago Socino.

image.png

Los Jaguares partirán este domingo con un gran impulso rumbo a Sudáfrica para dar comienzo a la gira, que tendrá como próximos rivales a Stormers, Bulls y Sharks.En el debut en el torneo, Los Jaguares vencieron a los Blues de Sudáfrica por 38 a 8 y en la fecha anterior cayeron frente a los Hurricanes de Nueva Zelanda por 26 a 23, ambos en Vélez.

Por su parte, los Reds suman tres derrotas consecutivas, en su debut frente a Brumbies por 27 a 24 y en la fecha anterior frente a Lions por 27 a 20.La tabla de posiciones de la Conferencia de África es la siguiente: Stormers 13, Los Jaguares 10, Sharks 8, Lions 5 y Bulls 0.

Sintesis

Jaguares 43-Reds 27

Jaguares: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán) y Lucio Sordoni; Guido Petti y Lucas Paulos; Tomás Lezana, Marcos Kremer y Rodrigo Bruni, Felipe Ezcurra y Domingo Miotti; Emiliano Boffelli, Juan Cruz Mellía, Matías Moroni y Bautista Delguy; Santiago Carreras. Entrenador. Gonzalo Quesada.

Ingresaron: Santiago Socino, Javier Díaz, Joel Sclavi, Matías Alemanno, Javier Ortega Desio, Tomás Cubelli, Tomás Albornoz.

Reds: Jean Pierre Smith, Alex Mafi y Taniela Tupou; Izack Rodda y Angus Blyth; Lukhan Salakaia-Loto, Liam Wright (capitán) y Harry Wilson; Tate McDermott y James O'Connor; Henry Speight, Hamish Stewart, Hunter Paisami y Chris Feauai-Sautia; Jock Campbell. Entrenador: Richard Grahan.

Ingresaron: Jean Farrell, Dane Zander, Josh Nasser, Harry Hockings, Angus Scott-Young, Moses Sorovi, Isaac Lucas, Bryce Hegarty.

Primer tiempo: 10' try McDermott convertido por Campbell (R), 19' try Wright convertido por Campbell (R), 24' try Montoya convertido por Moitti (J), 29 y 36 tries Feauai-Sautia y 40 try Boffelli (J). Resultado parcial: Los Jaguares 12 - Reds 24.

Segundo tiempo: 2' try Montoya convertido por Miotti (J), 7' penal Miotti (J), 12' penal Campbell (R), 23' try Montoya convertido por Miotti (J), 27' try Socino convertido por Miotti (J), 30' try Cubelli convertido por Albornoz (J). Resultado final: Los Jaguares 43 - Reds 27.

Incidencias: 22' ST amonestado Wright (R).

Arbitro: Federico Anselmi.

Cancha: Vélez Sarsfield.