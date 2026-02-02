Udinese le ganó a Roma con lo justo y se acerca a las copas europeas en el Calcio

Udinese venció a Roma por 1 a 0 en el estadio Bluenergy por la fecha 23 del Calcio y escaló varias ubicaciones

Udinese venció a Roma por 1 a 0 en el partido que disputaron este lunes, en el estadio Bluenergy, por la fecha 23 del Calcio . El único gol del encuentro fue convertido por el delantero Jürgen Ekkelenkamp, a los tres minutos del segundo tiempo.

Con el triunfo, el conjunto de la ciudad de Údine alcanzó la novena ubicación, con 32 puntos y a nueve unidades de la zona de clasificación a la UEFA Conference League, mientras que la Roma es quinta con 43 unidades, actualmente entrando a la Europa League.

La primera llegada del partido fue del local, a los seis minutos, con un remate lejano del mediocampista Arthur Atta, que salió cargado de potencia y fue despejado por el arquero Mile Svilar, sobre su palo izquierdo.

La Roma no tuvo llegadas hasta los 28 minutos, cuando una combinación entre el extremo argentino Matías Soule y el delantero Donyell Malen permitió el disparo del neerlandés, que salió bajo pero sin fuerza, siendo contenido por el guardameta Maduka Okoye.

En 39 minutos volvió a llegar el Udinese, con un nuevo remate de larga distancia, esta vez del volante Lennon Miller, que se fue desviado por encima del travesaño.

El local se puso en ventaja en la primera jugada de peligro del complemento, a los tres minutos, con un tiro libre de Ekkelenkamp, que se desvió en la barrera y cambió de palo, agarrando por sorpresa a Mile Svilar y entrando por su poste izquierdo.

La visita volvió a llegar a los 26 minutos, con un remate de primera de Malen desde adentro del área, que sufrió un desvió y terminó yéndose ancho. El Udinese tuvo la última llegada del partido a los 41 minutos, con un centro al segundo palo y cabezazo del delantero Idrissa Gueye, que Svilar contuvo con el brazo izquierdo.

El resumen de Udinese y Roma