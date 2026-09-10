Unión fortacele su patrimonio con los primeros contratos de Isla y Peresutti

En las últimas horas, el volante Mateo Peresutti y el zaguero Ignacio Isla firmaron su primer contrato profesional en Unión

Unión no solo piensa en el presente. Mientras Leonardo Madelón empieza a darle espacio a los chicos que vienen empujando desde abajo, el club también avanza en otra cuestión fundamental: asegurar el futuro de sus juveniles y convertirlos en patrimonio propio.

Unión, con dos nuevos contratos

En las últimas horas, Mateo Peresutti e Ignacio Isla firmaron sus primeros contratos profesionales con la institución. El propio Unión confirmó la noticia a través de sus redes sociales, oficializando un paso importante en la carrera de ambos.

ISLA 2028

El defensor Tatengue Ignacio Isla firmó su primer contrato profesional con la institución hasta diciembre de 2028.



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Los dos vienen siendo protagonistas en Reserva y ya aparecen en el radar del cuerpo técnico de Madelón. Peresutti se desempeña como volante, mientras que Isla ocupa un lugar en la defensa, dos posiciones en las que el entrenador viene siguiendo de cerca a los jóvenes surgidos de la cantera.

PERESUTTI 2028

El juvenil tatengue Mateo Peresutti firmó su primer contrato profesional con Unión hasta diciembre de 2028.



¡Felicitaciones Mateo! pic.twitter.com/ui1G3VTyoX — Club Atlético Unión (@clubaunion) September 10, 2026

La decisión llega apenas unos días después de que Mateo Aimar también estampara su firma y pasara a formar parte formalmente del patrimonio futbolístico de Unión.

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Así, tres juveniles que ya están bajo la mirada de Madelón dieron un paso que va mucho más allá de lo contractual. Unión apuesta a sus inferiores, protege a sus talentos y busca que el trabajo de formación también se traduzca en patrimonio para el club.