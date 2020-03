Javier Conte se aisló en una casa rodante por el coronavirus

El regatista Javier Conte, medalla de bronce en vela en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, se aisló en una casa rodante luego de su paso por España, uno los países más afectados por el coronavirus.

"Tenemos que tomar conciencia. Vi el crecimiento exponencial en España y cambia todo minuto a minuto; no es tan sencilla la cosa", manifestó, a través de un video que registró con su celular.

Javier Conte, de 44 años, arribó hace dos días al país y tomó la determinación de aislarse de su familia, tal como aconseja el Ministerio de Salud, en una casa rodante ofrecida por su padre. "Cuido a todos los argentinos, a mí y a mi familia. No tengo contacto con nadie. No tengo síntomas y pasaré la cuarentena obligatoria acá; me quedan 12 días", señaló Javier Conte.

"Hubo muchos muertos y contagio en Europa, hay que cuidarse. La situación en Europa es grave. Argentina tiene que tomar las medidas necesarias", remarcó el campeón panamericano en Toronto 2015 y Lima 2019 en en Lightning mixto.

Así como él, hay otros que toman el camino contrario, que no respetan las recomendaciones. Antes la advertencia era para aquellos que viajaron a países en alto grado, pero ahora se hizo extensivo a cualquiera, como los de Sudamericana, que son elegidos mayormente por los argentinos para vacacionar.

Javier Conte no dudó y solo tomó medidas en pos del bienestar general. Ojalá sirva como ejemplo