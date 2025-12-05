Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Con varios jugadores de CRAI en el Barbarians Team Argentina, el rugby del Jockey de Rosario baja el telón de la temporada con el clásico enfrentamiento

Luciano Simino volverá a Fisherton pero para ser parte del Barbarians Team Argentina que jugará ante Jockey Club de Rosario.

Como ya es habitual para esta época del año, el rugby del Jockey Club de Rosario le baja el telón a la temporada con el clásico enfrentamiento ante el Barbarians Team Argentina. El plato fuerte de la jornada en las Cuatro Hectáreas, que incluye además otros tres encuentros, comenzará a las 19.30. Vale destacar que fueron convocados dos jugadores del plantel de CRAI, el entrenador será Juan Manuel Fernández y el preparador físico, será otro Gitano, Marcelo Visuara.

Como es habitual en el Jockey Club de Rosario, hace más de 30 años, el cierre de la temporada de rugby se realiza con el partido frente a Barbarians Team Argentina y la fiesta de entrega de premios con toda la comunidad rugbística del verdiblanco.

Este tradicional partido, comenzó a gestarse en 1986 por una idea del por entonces entrenador de la primera división, Jorge Trevisán. A manera de festejo por el título conseguido se formó un equipo Invitación XV conformado por los mejores jugadores de Rosario, quienes además debían reunir otros requisitos como tener buena conducta dentro y fuera de la cancha y ser amigos de la institución. En 1987 y 1988 se repitió la experiencia con el condimento de que en esa última presentación todos los invitados fueron Pumas. Así, a partir de 1989 Invitación XV pasó a ser un Barbarian.

Con el correr de las ediciones el Barbarian Team Argentina tomó forma y la gente de Fisherton comenzó a darse algunos gustos como formar la pareja de medios con Daniel Baetti y Hugo Porta, por ejemplo.

Por ese equipo pasaron jugadores de la talla de Lisandro Arbizu, Ricardo Sauze, Javier Escalante, Jorge Allen, Marcelo Loffreda, Felipe Contepomi, Agustín Pichot, Pablo Bouza, Carlos Oviedo, Gonzalo García, Raúl Perez, José Orengo o Diego Domínguez, entre tantos otros.

image Juan Manuel Fernández, head coach de CRAI, será el responsable técnico en la fiesta del Jockey rosarino.

Este año la lista de los invitados está integrada por Enzo Abraham y Luciano Simino (CRAI); Marcos Auguste, Federico Campora, Gregorio Cuello, Franco González Fresneda, Joaquín Stirlling e Ignacio Todaro (Universitario de Rosario); Andrés Speziali, Joaquín Horcada y Ramiro Guraya (Gimnasia y Esgrima de Rosario); Luciano Cuminetti, Franco Lo Nostro y Gianfranco Speciale (Old Resian); Federico Rodríguez y Valentino Di Capua (Duendes); Álvaro Ferreyra, Valen Haiek y Juan Mermes (Estudiantes de Paraná); Felipe Nogués y Valentino Marciali (Atlético del Rosario); Agustín González Lelon (Tucumán Lawn Tennis); Stefano Meucci (Jockey Club de Venado Tuerto), Augusto Mirolo (Santiago Lawn Tenis Club).

Los entrenadores son Juan Manuel Goli Fernández de CRAI y Jorge Gallego Ruiz de Gimnasia y Esgrima de Rosario; Marcelo Visuara de CRAI el preparador físico; el doctor Gonzalo Crespi es el Barbarians Executive Manager; Alejo Fradua el manager del Barbarians 2025 y Ariel Pedregoza el manager logística.

A las 14.30, los primeros en salir a la cancha serán los chicos de la M14, quienes se despedirán del rugby infantil y pasarán a formar parte de las categorías competitivas en la próxima temporada. A las 15, será el turno de un torneo de fútbol mixto, y a las 15.30, una tocata Classics de Rosario en cancha 2. A las 15.45, está prevista la foto oficial de la tradicional cita del Jockey de Rosario.

En la continuidad de la gran fiesta en las Cuatro Hectáreas, a las 16.15, será el cruce entre la M17 con Rosario Invitación XV, seguidamente, a las 18, la M19 A y B, ante otro Invitación XV, y a las 19.30, el cruce entre el Barbarians Team Argentina con Jockey Club de Rosario con el arbitraje del rosarino Damián Schneider.