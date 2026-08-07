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Santa Fe logró bajar el costo del equipamiento internacional para los Juegos Suramericanos

Santa Fe prioriza la compra de equipamiento a empresas nacionales y santafesinas, pero determinados elementos deben adquirirse en el exterior

7 de agosto 2026 · 11:55hs
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Santa Fe logró bajar el costo del equipamiento internacional para los Juegos Suramericanos

Santa Fe logró bajar el costo del equipamiento internacional para los Juegos Suramericanos

Tras numerosas gestiones, la Provincia de Santa Fe accedió a la exención del pago de impuestos por el ingreso al país de todo el equipamiento internacional requerido para la realización de los XIII Juegos Suramericanos 2026, a celebrarse del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

El anuncio se dio a conocer tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto Nacional N.º 715/2026 con fecha de 5 de agosto, en donde se establece “exímese del pago del derecho de importación, del Impuesto al Valor Agregado, de los impuestos internos, de tasas por servicios portuarios, estadística y comprobación de destino, que gravan la importación para consumo de todos los artículos de equipamiento e infraestructura deportivo”.

El secretario de Vinculación Institucional de la Provincia y coordinador general del Comité Organizador de los Juegos Suramericanos 2026, Julián Galdeano, valoró la medida al tiempo que destacó: “Esta exención es una herramienta muy importante que conseguimos a partir de una gestión del Comité Organizador. Nos permite avanzar con mayor eficiencia en el ingreso de equipamiento deportivo, tecnológico y otros elementos indispensables para desarrollar los Juegos con los estándares que exige una competencia internacional”.

Galdeano puntualizó: “Santa Fe asumió el desafío de organizar los Juegos Suramericanos con mucha responsabilidad y estamos resolviendo cada una de las necesidades que implica un evento de esta magnitud. Esta medida es resultado de una gestión que llevamos adelante para facilitar el ingreso del equipamiento que necesitan las distintas disciplinas y garantizar una competencia con estándares internacionales”.

El funcionario también quiso aclarar que “Santa Fe ha tenido una política de contratación y adquisición de material para los Juegos que privilegia a las empresas nacionales y fundamentalmente las radicadas en Santa Fe, pero muchos elementos requieren la homologación de las confederaciones internacionales de cada disciplina y por eso debimos importar de marcas de otros países. Este reconocimiento permite en dichos casos mejorar los valores de compra”.

El legado de los Juegos Suramericanos 2026

Vale destacar que, una vez finalizada la competencia, el material deportivo también quedará como legado para el desarrollo deportivo de todos los santafesinos.

En este sentido, Galdeano hizo mención al trabajo constante que se viene llevando adelante en la cuenta regresiva a la competencia y al sentido que tienen todas las obras que ejecuta la Provincia. “Estamos trabajando para que el 26 de septiembre no termine todo. Las obras, el equipamiento, la experiencia organizativa y la posibilidad de que nuestros deportistas entrenen en mejores condiciones tienen que quedarse en Santa Fe. Ese es el verdadero sentido del legado de los Juegos”, enfatizó.

Una oportunidad histórica

Por otra parte, Galdeano se detuvo en remarcar la importancia del acontecimiento. “Hay un dato que refleja la dimensión que alcanzaron los Juegos: el propio decreto nacional reconoce a Santa Fe 2026 como uno de los mayores eventos deportivos que tendrá la Argentina este año y destaca su trascendencia internacional. Para nosotros es una enorme responsabilidad, pero también una oportunidad histórica para mostrar a Santa Fe al continente”, completó el funcionario.

En referencia al tema, en uno de los párrafos del decreto nacional se menciona que "este acontecimiento es uno de los mayores eventos deportivos a realizarse en nuestro país en el año 2026, con carácter educativo y cultural, que tiene como objetivo la promoción de los valores olímpicos: amistad, respeto y excelencia. Que teniendo en cuenta la importancia del deporte y la trascendencia de este evento a nivel internacional, su realización permitirá el fortalecimiento del posicionamiento global de nuestro país”.

Santa Fe Juegos Suramericanos 2026 equipamiento
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