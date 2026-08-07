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Desaparición en la Setúbal y búsqueda desesperada: la novia del kitesurfista filmó el momento exacto en que cayó al agua

Fernando Javier Cappi, de 32 años, es buscado intensamente en la zona de El Chaquito. Su pareja registró en video el instante exacto en que perdió el control de la vela por las fuertes ráfagas y desapareció entre el oleaje. Prefectura, policías y navegantes particulares coordinan el rastreo.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

7 de agosto 2026 · 11:18hs
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Desaparición en la Laguna Setúbal y búsqueda desesperada: la novia del kitesurfista filmó el momento exacto en que cayó al agua

Desaparición en la Laguna Setúbal y búsqueda desesperada: la novia del kitesurfista filmó el momento exacto en que cayó al agua

A medida que avanzan los operativos de búsqueda para dar con el paradero de Fernando Javier Cappi (32), el deportista náutico desaparecido este jueves mientras practicaba kitesurf en la Laguna Setúbal, salieron a la luz detalles claves sobre los últimos minutos en los que fue visto sobre la superficie del agua.

Su novia, una joven de 28 años que lo acompañaba desde la orilla en la zona del Paraje El Chaquito (jurisdicción de Monte Vera), fue la última persona en tener contacto visual con él y registró la secuencia con la cámara de su teléfono celular.

LEER MÁS: Desaparición del kitesurfista en la Setúbal: hallaron la cometa de Fernando y rastrean la zona por cuadrantes

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Las imágenes del momento exacto de la caída

En las imágenes se observa el momento exacto en que las fuertes ráfagas de viento desestabilizan la vela, provocando la caída de Cappi al agua antes de ser arrastrado por el oleaje.

Desaparición del kitesurfista en la Setúbal: hallaron la cometa de Fernando y rastrean la zona por cuadrantes

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Intenso operativo por agua y aire

Tras el aviso de alerta ingresado a las fuerzas de seguridad, se desplegó un dispositivo coordinado entre la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Santa Fe y un nutrido grupo de deportistas náuticos y allegados que sumaron embarcaciones particulares.

El área de trabajo se concentró en la franja costera de Monte Vera y el sector de los Espigones, trayectos habituales para la disciplina cuando prevalecen condiciones meteorológicas severas.

Hallazgo de la vela y continuidad del rastreo

Durante las últimas horas del operativo, los equipos de búsqueda lograron localizar la cometa y el sistema de líneas de control que pertenecían al joven. Sin embargo, no se halló la tabla, por lo que los instructores y amigos de la víctima estiman que Cappi aún podría tenerla sujeta a sus pies, dado que utilizaba un modelo especial con botas rígidas e integradas.

Tanto las autoridades oficiales como la comunidad de navegantes de la Setúbal retoman a primera hora los barridos por cuadrantes sobre la superficie del espejo de agua para intentar dar con el paradero del deportista.

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