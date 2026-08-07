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Cortes y desvíos en el centro de Santa Fe por una marcha de organizaciones sociales y sindicales

La convocatoria forma parte de una jornada nacional de protesta que se desarrollará bajo la consigna "Paz, pan, tierra, techo y trabajo", por el día de San Cayetano

7 de agosto 2026 · 11:55hs
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Cortes y desvíos en el centro de Santa Fe por una marcha de organizaciones sociales y sindicales

El centro de la ciudad de Santa Fe tendrá este viernes una mañana con importantes complicaciones para la circulación debido a una marcha convocada por organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles. La movilización comenzará a las 10.15 desde la Plaza del Soldado y recorrerá distintos puntos del microcentro, lo que provocará cortes de tránsito, desvíos en el servicio de colectivos urbanos y demoras para quienes transiten por la zona.

La convocatoria forma parte de una jornada nacional de protesta que se desarrollará bajo la consigna "Paz, pan, tierra, techo y trabajo". Entre los principales reclamos figura la aprobación definitiva de la Ley de Cocineras Comunitarias en la Legislatura provincial.

Cómo será el recorrido de la marcha en Santa Fe

De acuerdo con el cronograma difundido por los organizadores, la concentración comenzará en la Plaza del Soldado y, a las 10.15, la columna iniciará su recorrido por calle San Jerónimo en dirección a la Catedral Metropolitana.

A las 10.45 está prevista una bendición de la movilización y de las herramientas de trabajo, ceremonia que estará a cargo de párrocos de la Iglesia Católica.

Luego, los manifestantes se trasladarán hasta la Casa de Gobierno, donde entregarán un petitorio dirigido al gobernador de la provincia. Posteriormente, continuarán por calle General López hasta llegar a la Legislatura de Santa Fe, donde cerca del mediodía se realizará el acto central.

Cortes de tránsito y desvíos de colectivos

Como consecuencia del recorrido de la movilización, se implementarán cortes momentáneos de tránsito sobre San Jerónimo y General López, mientras avance la columna de manifestantes.

Además, se verán afectados los recorridos de la mayoría de las líneas de colectivos urbanos que atraviesan el centro de la ciudad, especialmente aquellas que circulan por San Jerónimo, por lo que se recomienda a los usuarios prever posibles demoras y consultar los desvíos antes de viajar.

Las mayores complicaciones se registrarán en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo, la Catedral Metropolitana, la Casa de Gobierno y la Legislatura, sectores donde se concentrará gran parte de la actividad.

Qué organizaciones participan de la movilización

La jornada es impulsada por organizaciones sociales, sindicales, barriales y estudiantiles de la ciudad y la provincia. Entre las entidades convocantes se encuentran UTEP, CGT, CTA de los Trabajadores, Frente Barrial CTA-T, CTA Autónoma, ATE, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, Apyme Santa Fe, el Sindicato de la Carne, La Poderosa, Florencio Fernández, Barrios Originarios Santa Fe, Arroyito Seco y diversas agrupaciones de estudiantes universitarios y secundarios.

Con este panorama, las autoridades recomiendan evitar la circulación por el microcentro de Santa Fe durante la mañana y optar por recorridos alternativos para minimizar las demoras ocasionadas por la movilización.

Santa Fe cortes desvíos centro marcha
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