Pasión y riesgo sobre el agua en Santa Fe: el kitesurf y el atractivo de la laguna Setúbal

La desaparición de un deportista de kitesurf encendió las alarmas e impulsó un intenso operativo de búsqueda. ¿Cómo es este deporte?

Pasión y riesgo sobre el agua: el kitesurf en la laguna Setúbal

Con el despliegue de Buzos Tácticos, Prefectura y drones , las autoridades intensifican los rastrillajes por agua y tierra para dar con Fernando Cappi, desaparecido tras caer a la laguna Setúbal durante las fuertes ráfagas de viento registradas este jueves en el paraje El Chaquito mientras practicaba kitesurf.

El kitesurf (o kiteboarding) es una disciplina de navegación extrema que combina el uso de una cometa de tracción (kite) sujeta al deportista mediante un arnés y una barra de control, con una tabla bajo los pies para deslizarse sobre la superficie del agua.

Aprovechando la fuerza del viento, los practicantes logran desarrollar altas velocidades, realizar saltos de gran altura y concretar maniobras acrobáticas en el aire. Es un deporte de pura adrenalina que exige un sólido conocimiento técnico de los vientos, un equipo específico en óptimas condiciones y una lectura precisa del entorno natural.

La laguna Setúbal: el epicentro santafesino del viento

A nivel provincial y nacional, la laguna Setúbal se ha consolidado como un escenario predilecto para los deportes de vela y tracción. Sus ventajas geográficas son claras:

Vientos constantes: la orientación del espejo de agua favorece el ingreso de vientos limpios y sostenidos, principalmente del sector sur y sudeste, esenciales para la navegación.

Amplitud y visibilidad: su gran extensión ofrece una "pista natural" espaciosa, ideal tanto para quienes se inician en la disciplina como para navegantes experimentados.

Comunidad en crecimiento: la Setúbal no solo convoca a practicantes de la capital y el área metropolitana, sino que frecuentemente atrae a kitesurfistas de Entre Ríos, Córdoba y el sur provincial, funcionando como sede habitual de encuentros y competencias náuticas.

Zonas principales de práctica en la región

Si bien la laguna es vasta, la actividad se concentra en puntos estratégicos según las condiciones del viento y las facilidades de acceso:

Paraje El Chaquito (Monte Vera): ubicado en el extremo norte de la laguna, es la zona insignia por excelencia. Sus amplias playas de arena y sectores de aguas poco profundas facilitan el armado de los equipos y la salida al agua. Es el punto de reunión obligado cuando soplan vientos del sector norte o este.

Costanera Este (Santa Fe capital): ideal con vientos del sur. Su cercanía a la infraestructura urbana y los paradores la convierte en una zona muy frecuentada durante la temporada primavera-verano.

Paseo Néstor Kirchner / Espigones de la Costanera Oeste: puntos alternativos utilizados por deportistas avanzados para despegar cuando las direcciones del viento complican el acceso desde la margen este o desde El Chaquito.

Seguridad y respeto al río

El trágico episodio ocurrido en El Chaquito reaviva el debate sobre los protocolos de seguridad requeridos para esta disciplina. Las recomendaciones fundamentales para la práctica responsable incluyen: