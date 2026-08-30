Jorge Sampaoli dejó Talleres: apenas dirigió siete partidos

El exentrenador de la Selección Argentina dio un paso al costado luego del empate 0-0 con Central Córdoba (SdE) y finalizó un efímero paso por la T, donde solo ganó un partido

Jorge Sampaoli dejó de ser entrenador de Talleres tras el mal arranque al Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026, una decisión que la Comisión Directiva de la T hizo pública tras el empate 0-0 con Central Córdoba (SdE) por la séptima fecha.

Luego de la igualdad en el estadio Mario Alberto Kempes, donde el hincha de la escuadra de Barrio Jardín Espinosa despidió al equipo con silbidos, este domingo se dio a conocer un comunicado oficial por parte de la institución anunciando el desvinculamiento del exentrenador de la Selección Argentina.

"La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli ha finalizado su vínculo como Director Técnico del Club. Honrando su compromiso y su palabra Jorge y su Cuerpo Técnico cobran hasta su último día trabajado", anunció la entidad cordobesa.

El ciclo del oriundo de Casilda en Talleres concluye tras solo siete jornadas de competencia. Cayó en cuatro oportunidades, ganó una sola y empató en sus dos últimas presentaciones. Un final anticipado a un ciclo que inició con un contrato de 18 meses próximo a expirar el 31 de diciembre de 2027 y que le convirtió en el entrenador más caro de la historia del club.

Tras la igualdad 0-0 con Central Córdoba que significó el final a su paso por Córdoba, Sampaoli confesó:"Se está complicando más de lo que esperaba, es evidente". Y planteó que "el fútbol tiene urgencia, tiene inmediatez, tiene poca paciencia", dichos que parecían anticipar que su ciclo estaba próximo a llegar a su fin.