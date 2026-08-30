Más de 6.500 empresas santafesinas ahorraron $46.272 millones en Ingresos Brutos y sumaron 8.694 nuevos empleos

En los primeros siete meses del año, 6.560 firmas utilizaron beneficios de la Ley Tributaria 2026 para reducir la carga del impuesto. La alícuota efectiva promedio pasó del 3,29% en 2025 al 1,69% en lo que va de este año.

Las empresas santafesinas ahorraron $46.272 millones en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante los primeros siete meses de 2026 , a partir de los beneficios incorporados por la Ley Tributaria vigente.

Según datos difundidos este domingo por el Gobierno provincial, 6.560 empresas utilizaron al menos una de las herramientas previstas para reducir su carga fiscal. Entre los principales mecanismos aparecen los créditos vinculados con el consumo de energía eléctrica , las deducciones por nuevos puestos de trabajo registrados y los regímenes de alícuotas reducidas para pequeñas empresas .

El resultado también se refleja en la alícuota efectiva promedio que terminaron pagando las firmas. El indicador pasó del 3,29% en 2025 al 1,69% en lo que va de 2026, lo que representa una reducción cercana al 50% en el peso efectivo del impuesto.

“A pedido del gobernador Maximiliano Pullaro, llevamos adelante una agenda de baja de impuestos para acompañar a los sectores productivos. Los números reflejan la utilización de estas herramientas por parte de las empresas y confirman que las medidas eran necesarias y fueron bien recibidas”, destacó el ministro de Economía, Pablo Olivares.

Energía eléctrica: el principal beneficio utilizado

Uno de los instrumentos de mayor utilización permite a determinadas empresas de la industria y el comercio computar como crédito fiscal para Ingresos Brutos parte de lo abonado por consumo de energía eléctrica.

La normativa establece un beneficio de hasta el 30% del impuesto determinado para las micro y pequeñas empresas comprendidas por el régimen, mientras que para las medianas empresas el tope es del 10%.

Solo durante julio, unas 4.700 empresas utilizaron esta herramienta y descontaron $3.894 millones.

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Dentro de ese total, 3.864 comercios realizaron deducciones por aproximadamente $3.037 millones, mientras que 836 industrias computaron descuentos por unos $856 millones.

En el acumulado de enero a julio, los comercios realizaron 21.053 solicitudes, con descuentos por $14.813 millones. Las industrias, por su parte, formalizaron 4.265 solicitudes, que representaron otros $4.518 millones.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la continuidad de una política tributaria orientada a acompañar al entramado productivo.

“Es la tercera ley tributaria que elaboramos con una mirada productivista. Ya estamos trabajando y realizando rondas con los distintos sectores para preparar la Tributaria 2027”, señaló.

Pequeñas empresas: más de 6.400 solicitudes

Otro de los beneficios previstos en la Ley Tributaria 2026 apunta directamente a las pequeñas empresas, que pueden acceder a una alícuota reducida de Ingresos Brutos cuando cumplen con los requisitos establecidos.

Hasta el momento se registraron 6.472 solicitudes, con descuentos acumulados por $637 millones.

La medida forma parte del conjunto de herramientas que la Provincia incorporó para reducir la presión tributaria sobre determinadas actividades y favorecer la continuidad de las pequeñas y medianas empresas.

Incentivo a la generación de empleo

La Ley Tributaria también incorporó un beneficio asociado directamente con la creación de puestos de trabajo.

Las empresas pueden tomar como crédito fiscal para el pago de Ingresos Brutos el equivalente al 100% de un sueldo bruto por cada trabajador que incremente la dotación de personal en Santa Fe respecto del nivel registrado al 30 de noviembre de 2025, con un límite vinculado al RIPTE.

Durante julio no se registraron cambios en este régimen y el acumulado de 2026 se mantiene en 8.694 nuevos puestos de trabajo registrados bajo esta modalidad.

El objetivo es utilizar el esquema tributario como incentivo para que las empresas incorporen nuevos trabajadores y amplíen sus planteles.

Beneficios para comercio, turismo y hotelería

La normativa también contempla un beneficio específico para determinadas actividades.

Las empresas de comercio, turismo y hotelería pueden deducir de Ingresos Brutos el 100% de lo abonado en concepto de Impuesto Inmobiliario por los inmuebles afectados al desarrollo de esas actividades.

Durante 2026 se registraron 397 solicitudes, que generaron descuentos por $321 millones.

La medida apunta a reducir la carga tributaria asociada a los inmuebles utilizados para la actividad económica y forma parte del paquete de beneficios que busca incentivar la producción y los servicios.

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Transporte: descuento por patente

El sector del transporte de cargas y pasajeros también cuenta con una herramienta específica.

Las empresas pueden deducir de Ingresos Brutos los montos abonados en concepto de patente automotor.

En el acumulado de 2026, se presentaron 301 solicitudes, que generaron un ahorro total de $531 millones.

De esta manera, el esquema busca contemplar algunos de los costos que tienen mayor incidencia sobre actividades vinculadas con la movilidad y la logística.

Una reducción de la carga efectiva

El dato que concentra buena parte de la evaluación oficial es la disminución de la alícuota efectiva promedio.

Las empresas que utilizaron las distintas herramientas pasaron de afrontar una carga efectiva promedio del 3,29% en 2025 al 1,69% durante los primeros siete meses de 2026.

La diferencia representa una reducción de aproximadamente 1,6 puntos porcentuales y prácticamente la mitad del peso efectivo que tenía el tributo en el período anterior.

Para el Ejecutivo provincial, esta evolución demuestra que los beneficios incorporados a la Ley Tributaria están siendo utilizados por las empresas y funcionan como una herramienta de acompañamiento al sector productivo.

Una política que apunta a la actividad económica

El paquete de beneficios combina distintas estrategias: reducir la carga sobre el consumo energético, estimular la incorporación de trabajadores, facilitar la situación de pequeñas empresas y contemplar costos asociados con inmuebles y vehículos afectados a determinadas actividades.

La propia Ley Tributaria 2026 establece estos mecanismos como parte de un esquema de créditos fiscales y alícuotas diferenciadas orientado a determinados contribuyentes y sectores económicos.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la política busca mejorar las condiciones para producir, invertir y generar empleo en Santa Fe.

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Ya preparan la Tributaria 2027

Mientras continúa la aplicación de los beneficios durante 2026, el Gobierno provincial comenzó a trabajar en la próxima discusión tributaria.

Puccini confirmó que ya se realizan reuniones y rondas con distintos sectores productivos para preparar la Ley Tributaria 2027.

El dato adquiere relevancia porque la Provincia deberá definir qué herramientas mantiene, cuáles modifica y qué nuevos incentivos incorpora para el próximo período fiscal.

Por ahora, el balance de los primeros siete meses muestra que 6.560 empresas utilizaron los beneficios de la Ley Tributaria 2026 y descontaron $46.272 millones de Ingresos Brutos, mientras la carga efectiva promedio del impuesto se redujo aproximadamente a la mitad.

Para el Ejecutivo, los números respaldan la estrategia de reducción de impuestos al sector productivo. El desafío será determinar si estos alivios pueden traducirse de manera sostenida en más inversión, mayor actividad económica y nuevos empleos registrados durante los próximos meses.