Jornada negativa para los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

En el complemento, las acciones fueron muy ásperas, muy parejas, pero el triunfo se lo llevó el lenco local que demostró que está pasando por un buen presente, y gana los partidos en los detalles. La defensa de CRAI hizo un trabajo encomiable, en partido raro, difícil, donde no hubo brillo, pero que se lo quedó merecidamente la escuadra albinegra que está más puntero que nunca y en soledad.

En la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing Club venció a Jockey Club de Venado Tuerto por 30 a 20, y en Fisherton, Old Resian batió al Jockey Club de Rosario por 34 a 11. En barrio las Delicias de Rosario, Santa Fe Rugby perdió ante Duendes por 37 a 34. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Estudiantes de Paraná 14; Jockey Club de Rosario 10; CRAI 9; Old Resian y Santa Fe Rugby 7; Duendes RC, Paraná Rowing y Gimnasia y Esgrima 6; Jockey Club de Venado Tuerto 0. En la próxima fecha a disputarse el sábado 3 de mayo, Jockey de Venado Tuerto será anfitrión de Old Resian, Jockey Club de Rosario lo hará con Estudiantes de Paraná, CRAI recibirá a Duendes de Rosario, y Santa Fe Rugby a Gimnasia y Esgrima de Rosario.

rugby torneo regional del litoral tercera fecha 2.jpeg Los Gitanos perdieron por 10 a 6 ante el conjunto entrerriano que es puntero del Regional. Gentileza | TERCER TIEMPO RUGBY

En Segunda División, Tilcara venció a Alma Juniors en Esperanza por 30 a 23, mientras que Universitario de Santa Fe cayó ante Gimnasia de Pergamino por 21 a 19. En Ibarlucea, CRAR de Rafaela perdió ante Logaritmo 28 a 27, y en Fisherton, Universitario de Rosario doblegó como visitante a Caranchos 45 a 37. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Universitario (R) 15; Alma Juniors de Esperanza 11, Tilcara 10, Caranchos y Logaritmo 6; Provincial y Uni de Santa Fe 5; Provincial y Gimnasia de Pergamino 4; CRAR 2. En la próxima fecha se medirán (el 3 de mayo), Gimnasia de Pergamino con Caranchos, Uni de Rosario con Alma Juniors, Tilcara con Logaritmo y CRaR con Provincial, quedando libre Universitario de Santa Fe.

En Tercera División, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson superó a Regatas & Belgrano de San Nicolás por 41 a 13, y Cha Roga doblegó en Santo Tomé a Brown de San Vicente por 30 a 8. En el departamento General López, Los Pampas de Rufino derrotó a CUCU de Concepción del Uruguay 29 a 7, quedando en la oportunidad libre, Querandí RC. Las posiciones se encuentran de esta manera: La Salle Jobson, Los Pampas y Cha Roga 10; CUCU de Concepción del Uruguay y Querandí RC 2; Brown de San Vicente y Regatas & Belgrano de San Nicolás 0. En la próxima fecha se medirán Brown de San Vicente con Los Pampas de Rufino, CUCU con La Salle Jobson, y Regatas & Belgrano de San Nicolás con Querandí RC, libre quedará Cha Roga.

rugby torneo regional del litoral tercera fecha 3.jpeg El conjunto de la autopista jugará en la próxima fecha (el 3 de mayo) de local ante Duendes. Gentileza TERCER TIEMPO RUGBY

Síntesis:

Estudiantes 10- CRAI 6

Estudiantes: Valentín Haiek, Mateo Emilio Martínez y Juan Florean; Niicolás Saín y Facundo Ferrer; Augusto Senger, Felipe Villagrán y Basilio Cañas; Tomás Maiztegui y Máximo Cañas; Augusto Perren, Marcelo Santana, Santo Lescano, Bautista Lescano y Tomás Ferreyra. Entrenador: Pedro Fontanetto. Luego ingresaron: Román Martínez, Exequiel Genzellis Gallinger, Diego Correa, Álvaro Ferreyra, Justo Zorzet, Ignacio Mutio, Joaquín Maiztegui y Simón Bollo.

CRAI: José Canuto, Enzo Abraham y Juan Nicolás Miguel; Lautaro Labath e Ignacio Parodi; Santiago Carreras, Tomás Schinner y José Ignacio Gálvez; Alejandro Molinas (h) y Agustín Giménez; Luca Pecce, Justo Barcojo, Juan Cruz Fleitas, Mateo Fauda y Facundo Beltramino. Entrenador: Juan Manuel Fernández. Luego ingresaron: Gonzalo Liendo, Luciano Simino, Ramiro Ibáñez, Juan Mufarrege, Emiliano Salazar, Facundo Cimadevilla y Genaro Giombi.

Primer tiempo: 33´ penal Facundo Beltramino.

Segundo tiempo: 1´ penal Facundo Beltramino, 30´ try penal, 34´ penal Máximo Cañas.

Tarjetas amarillas: Máximo Cañas (E), José Canuto, José Gálvez, Agustín Giménez, Gonzalo Liendo (CRAI).

Cancha: Estudiantes

Referee: Fernando De Feo (USR)