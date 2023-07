Jornada negativa para los equipos santafesinos en el Regional

Con la clasificación a semifinales en el bolsillo, Santa Fe Rugby era lógico que podía relajarse, y un poco se sintió en el desarrollo de la primera parte. Se fue al descanso perdiendo por 10 a 8, producto de la visita aprovechar las oportunidades que dispuso. Los anfitriones cometieron varios penales, en un contexto de mucho equilibrio.

image.png Santa Fe Rugby no jugó bien, y cayó de local frente a Uni de Rosario por 20 a 15.

Arrancó la visita marcando un try y la conversión, la respuesta fue un penal, un goal y un try de la figura del partido: Juan Cruz Strada. Sin dudas un jugador que regreso de su paso por Dogos XV y logra plasmar en el campo de juego sus virtudes y todo lo que significo entrenar en una franquicia de rugby profesional. El full back, que luego en el epílogo del segundo tiempo pasó a jugar de medio, metió un try para sacarse el sombrero, aunque es cierto que la asistencia de Agustín Galíndez fue perfecta, y Juan Cruz solamente tuvo que correr, dejó en el camino varios rivales, y apoyó en el ingoal rosarino.

En el complemento dio la sensación que los santafesinos ingresaron dormidos, con fallas en defensa y algunas desatenciones que derivaron en try de los rosarinos. Santa Fe Rugby buscó siempre ir para adelante, con errores, hasta que a diez minutos del final consiguió descontar con un ensayo del octavo Francisco De Biaggio. No bajó los brazos, pero fueron más que nada buenas intenciones, sin mucho orden a la hora de atacar. Con poco, en un partido parejo, pero de bajo nivel rugbístico, se lo quedó la escuadra visitante por haber hecho los deberes en el momento indicado.

Más información del Regional

En el sector principal del interuniones litoraleño, en Fisherton, CRAI fue superado por Jockey Club de Rosario por 37 a 28 bajo el arbitraje del rosarino Mauro Rivera. En el Parque Urquiza, Estudiantes de Paraná le ganó a Gimnasia de Rosario 25 a 20. En barrio Las Delicias del sur provincial, Duendes derrotó a Rowing por 33 a 18. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Gimnasia y Esgrima de Rosario 63, Santa Fe Rugby 49, Estudiantes de Paraná y Duendes de Rosario 43, Old Resian 42, Jockey Club de Rosario 40, Universitario de Rosario 29, CRAI 27, Paraná Rowing 15.

image.png Universitario de Rosario consiguió un resultado altamente cotizado pensando en su futuro en el torneo.

Es importante destacar que Gimnasia y Santa Fe Rugby son los dos equipos clasificados a semifinales. Luego quedan dos lugares para cuatro elencos que tienen chances de jugar el 5 de agosto en Sauce Viejo. La fecha 18º se jugará el próximo sábado 22 de julio con los siguientes cruces: Paraná Rowing con Santa Fe Rugby, CRAI con Duendes de Rosario, Universitario de Rosario con Estudiantes de Paraná y Old Resian con Jockey Club de Rosario, quedando libre GER.

En Segunda División, Alma Juniors de Esperanza venció a Tilcara 27 a 5, y La Salle Jobson cayó en Ibarlucea ante Logaritmo 27 a 24. En el departamento Castellanos, CRAR perdió con Jockey de Venado Tuerto 33 a 26, mientras que en Fisherton, Universitario de Santa Fe fue superado por Caranchos 39 a 5.

Las posiciones están del siguiente modo: Jockey de Venado Tuerto 67, CRAR 58, Caranchos 54, Alma Juniors 50, Tilcara 40, La Salle Jobson 37, Logaritmo 26, Provincial 11 y Universitario 4. La próxima fecha se medirán Tilcara con Caranchos, Universitario de Santa Fe con CRAR, La Salle Jobson con Alma Juniors de Esperanza y Provincial con Logaritmo, quedando libre Jockey de Venado Tuerto.

image.png Aguatero de lujo tiene Universitario de Rosario: Agustín tiene 12 años y disfruta de su labor.

En Tercera División, por la última fecha, Brown de San Vicente derrotó a CUCU 24 a 5, Querandí RC venció a Regatas & Belgrano de San Nicolás 41 a 34, y Cha Roga perdió en Santo Tomé con Gimnasia de Pergamino 42 a 16. Las posiciones quedaron así: Los Pampas de Rufino 51, Brown de San Vicente 48, Gimnasia de Pergamino 32, Cha Roga 22, Regatas & Belgrano de San Nicolás 20, Querandí RC 19, CUCU 11.

Síntesis:

Santa Fe Rugby 15- Universitario de Rosario 20

Santa Fe Rugby: Tomás Derito, Agustín Kilgelman y Gonzalo Del Pazo; Agustín Trossero y Matías Gaggiamo; Andoni Alzugaray, Lucas Caputto y Francisco De Biaggio; Santiago Quirelli y Agustín Galíndez; Agustín Foradini (capitán), Santiago Gorla, Valentín Fernández, Bautista Galassi y Juan Cruz Strada. Entrenador: Pablo Pfirter. Luego ingresaron: Bautista Bejarano, Dalmiro Borzone, Franco Tosello, Tomás Longo, Manuel Cataudela, Joaquín Sabater y Francisco Duranda.

Universitario de Rosario: Tobías Tasca, Ignacio Rodríguez (c) y Nehuén Rojas; Tomás Mengoni y Nicolás Colacrai; Gregorio Cuello, Fausto Cecarossi y Manuel Todaro; Heber Deleba y Pedro González Fresneda; Julián Monteverde, Lisandro Riquelme, Federico Páez, Iñaki Gabilondo y Jeremías Floridia. Entrenador: Pablo Iguri. Luego ingresaron: Pablo Ersetig, Mateo Villalba, Gonzalo Chiani, Uriel Pozo, Julián Guspi, Joaquín Nota, Ignacio Todaro, Marcos Auguste.

image.png Ya clasificado a semifinales, en la próxima fecha, SFRC visitará a Rowing en la Tortuguita.

Primer tiempo: 13´ try y conversión de Pedro González Fresneda, 26´ penal Juan Cruz Strada, 28´ try Juan Cruz Strada, 38´ penal Pedro González Fresneda.

Parcial: Santa Fe Rugby 8- Universitario de Rosario 10.

Segundo tiempo: 4´ try Gregorio Cuello, 7´ try Gregorio Cuello, 29´ try Francisco De Biaggio convertido por Juan Cruz Strada.

Tarjetas amarillas: Lucas Caputto (SFRC), Julián Monteverde (U).

Cancha: Santa Fe Rugby

Referee: Federico Longobardi (Rosario).