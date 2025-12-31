Uno Santa Fe | Ovación | Juan Cruz Yacopini

Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Juan Cruz Yacopini fue operado este martes en la Clínica de Cuyo donde está internado desde hace 11 días en estado crítico y con pronóstico reservado.

31 de diciembre 2025 · 12:31hs
Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Juan Cruz Yacopini fue operado este martes en la Clínica de Cuyo donde permanece internado desde hace 11 días en estado crítico y con pronóstico reservado. El joven de 26 años sufrió un accidente en El Carrizal, donde estaba con un grupo de amigos cuando se lanzó de cabeza al agua y golpeó su cabeza con un banco de arena.

Aunque no hubo información oficial al respecto, los médicos pudieron operarlo después de que el estado de salud del piloto alcanzara los parámetros de estabilidad necesarios.

La cirugía fue realizada por el equipo de especialistas (neurocirujanos y traumatólogos especialistas en columna) de la Clínica de Cuyo, quienes monitorearon de manera permanente a Juan Cruz Yacopini desde el viernes 19 de diciembre cuando ingresó con severas lesiones en la zona cervical.

Pese a la condición delicada del piloto, la complejidad y la duración de la intervención, el resultado fue satisfactorio y se espera su evolución en las próximas horas.

Juan Cruz Yacopini sigue con pronóstico reservado

El estado de salud de Juan Cruz Yacopini sigue siendo crítico y con pronóstico reservado, aún cuando los médicos pudieron operarlo de las lesiones sufridas en la zona cervical.

El joven piloto permanece internado en terapia intensiva, está lúcido y con respiración asistida.

Fuente: UNO Mendoza

