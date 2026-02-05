Juan Manuel Cerúndolo está en cuartos de final del Challenger de Rosario

Juan Manuel Cerúndolo debió batallar más de la cuenta para derrotar en tres sets a Juan Bautista Torres y acceder a los cuartos de final del Challenger de Rosario

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo (85º) protagonizó un partido de final dramático para derrotar a su compatriota Juan Bautista Torres (353º ) y avanzar a los cuartos de final del Challenger de Rosario.

De esta manera, Cerúndolo ganó por 3-6, 6-4 y 6-3, en un encuentro que superó las 2:40 horas en la cancha central del Jockey Club rosarino.

Así, Juan Manuel Cerúndolo es el segundo argentino en avanzar a los cuartos de final, instancia en la que deberá jugar contra el italiano Andrea Pellegrino (143º) por un lugar en la semifinal. El desarrollo del primer set favoreció ampliamente a Torres.

El nacido en Vicente López pudo quebrar en su primer game a la devolución, con una derecha cruzada y ancha de su rival y siendo efectivo con los drops.

Manteniéndose a la defensiva, pero con gran capacidad para devolver pelotas complicadas, Torres levantó dos break points en el tercer game para irse al descanso en ventaja por 3-0.

Con buena efectividad con las voleas y mostrándose muy firme en los peloteos, un revés que se fue largo de Cerúndolo le dio el set a su rival, por 6-3.

En un segundo parcial de comienzo parejo, en el que se alternaron los quiebres en el quinto y sexto game, Cerúndolo comenzó a jugar pelotas altas con cada vez más frecuencia, mientras que Torres intentaba bajarlas e imprimirles velocidad, para contraatacar.

Empezando a tener mejores sensaciones y con menos errores, "Juanma" tuvo tres puntos de quiebre y set en el segundo parcial, cuando iba ganando por 5-4, y pudo aprovechar el segundo de ellos, por medio de un revés de Torres que se fue largo.

En un tercer parcial en el que continuó la paridad, ambos jugadores habían conseguido un quiebre hasta la llegada del sexto juego, en el que un revés ancho de Torres le permitió un nuevo quiebre a su rival.

El drama llegó sobre el final: en ventaja por 5-3 y sacando para partido, Cerúndolo sufrió un calambre en el cuádriceps izquierdo que lo dejó inmovil.

Después de ganar un punto con un saque de abajo, y buscando que corra el tiempo en cada oportunidad que tenía, "Juanma" se jugó el todo por el todo, conectó dos derechas paralelas impactantes y cerró el pase a cuartos de final casi sin poder moverse.