Unión ganó gustó y goleó, pero Madelón mete mano en el equipo

Para el partido ante Central Córdoba, el entrenador de Unión Leonardo Madelón tiene pensando realizar una modificación

El DT de Unión Leonardo Madelón dispondrá de un cambio.

El plantel rojiblanco llevó adelante este jueves el último entrenamiento previo al partido ante Central Córdoba . Y si bien Unión viene de golear y jugar muy bien ante San Martín de Mendoza , Leonardo Madelón realizará una variante.

Y es que si bien el Tate jugó su mejor partido, mostrando solidez y contundencia , el entrenador rojiblanco dispondrá de una modificación en el bloque defensivo.

El marcador central Valentín Fascendini cumplió la fecha de suspensión por la expulsión que sufrió ante Lanús y de esta manera volverá a la formación titular.

La realidad indica que Juan Pablo Ludueña fue uno de los puntos altos en la goleada de Unión, al punto tal de ser el mejor defensor del equipo.

No obstante, la idea del cuerpo técnico es respetarle la titularidad a Fascendini y por ello es que el equipo tendrá un cambio para visitar este viernes desde las 21 a Central Córdoba.

El resto del equipo no sufrirá cambios, dado que Mateo del Blanco continuará jugando como carrilero por el sector izquierdo y Bruno Pittón lo hará como lateral.

Así las cosas, la formación rojiblanca será con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Bruno Pittón; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Mateo Del Blanco; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.