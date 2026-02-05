Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ganó gustó y goleó, pero Madelón mete mano en el equipo

Para el partido ante Central Córdoba, el entrenador de Unión Leonardo Madelón tiene pensando realizar una modificación

Ovación

Por Ovación

5 de febrero 2026 · 11:22hs
El DT de Unión Leonardo Madelón dispondrá de un cambio.

Prensa Unión

El DT de Unión Leonardo Madelón dispondrá de un cambio.

El plantel rojiblanco llevó adelante este jueves el último entrenamiento previo al partido ante Central Córdoba. Y si bien Unión viene de golear y jugar muy bien ante San Martín de Mendoza, Leonardo Madelón realizará una variante.

Unión tendrá una variante para jugar ante Central Córdoba

Y es que si bien el Tate jugó su mejor partido, mostrando solidez y contundencia, el entrenador rojiblanco dispondrá de una modificación en el bloque defensivo.

El marcador central Valentín Fascendini cumplió la fecha de suspensión por la expulsión que sufrió ante Lanús y de esta manera volverá a la formación titular.

La realidad indica que Juan Pablo Ludueña fue uno de los puntos altos en la goleada de Unión, al punto tal de ser el mejor defensor del equipo.

LEER MÁS: El plantel de Unión adelanta el viaje a Santiago del Estero

No obstante, la idea del cuerpo técnico es respetarle la titularidad a Fascendini y por ello es que el equipo tendrá un cambio para visitar este viernes desde las 21 a Central Córdoba.

El resto del equipo no sufrirá cambios, dado que Mateo del Blanco continuará jugando como carrilero por el sector izquierdo y Bruno Pittón lo hará como lateral.

Así las cosas, la formación rojiblanca será con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Bruno Pittón; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Mateo Del Blanco; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Unión Madelón Central Córdoba
Noticias relacionadas
el curioso caso de diego armando diaz en union: pocos minutos y alta eficacia

El curioso caso de Diego Armando Díaz en Unión: pocos minutos y alta eficacia

cuanto dinero le quedara a union por la venta de nardoni a gremio

Cuánto dinero le quedará a Unión por la venta de Nardoni a Gremio

Juan Ignacio Nardoni se marcharía a Gremio y Unión recibiría un dinero muy importante.

Unión se frota las manos ante la posible venta de Nardoni a Gremio

La formación alternativa de Unión jugó un amistoso ante Sportivo Guadalupe

La formación alternativa de Unión jugó un amistoso ante Sportivo Guadalupe

Lo último

Unión aseguró a Mateo Raschia: firmó su primer contrato profesional

Unión aseguró a Mateo Raschia: firmó su primer contrato profesional

Independiente dijo no a la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

Independiente dijo no a la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

Interna en Real Madrid: figuras enfrentadas y vestuario partido en plena crisis

Interna en Real Madrid: figuras enfrentadas y vestuario partido en plena crisis

Último Momento
Unión aseguró a Mateo Raschia: firmó su primer contrato profesional

Unión aseguró a Mateo Raschia: firmó su primer contrato profesional

Independiente dijo no a la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

Independiente dijo no a la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

Interna en Real Madrid: figuras enfrentadas y vestuario partido en plena crisis

Interna en Real Madrid: figuras enfrentadas y vestuario partido en plena crisis

¿Cómo se descuenta la factura de luz en Ingresos Brutos?

¿Cómo se descuenta la factura de luz en Ingresos Brutos?

Anmat prohíbe jabones, perfumes, productos para el pelo y un reparador de caries

Anmat prohíbe jabones, perfumes, productos para el pelo y un reparador de caries

Ovación
El plantel de Unión adelanta el viaje a Santiago del Estero

El plantel de Unión adelanta el viaje a Santiago del Estero

Se presentó el Torneo Copa Sol Naciente de fútbol

Se presentó el Torneo Copa Sol Naciente de fútbol

Se puso en marcha la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Se puso en marcha la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Regatas comenzó con todo su participación en la Liga Federal

Regatas comenzó con todo su participación en la Liga Federal

Se pone en marcha la cuarta fecha de la Liga Argentina Femenina

Se pone en marcha la cuarta fecha de la Liga Argentina Femenina

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco