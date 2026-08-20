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La lista de los jugadores convocados en Unión para el partido ante Aldosivi

Son 24 los futbolistas rojiblancos que se encuentran en Mar del Plata a la espera del partido que este viernes jugará ante el Tiburón

Ovación

Por Ovación

20 de agosto 2026 · 22:11hs
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Son 24 los futbolistas de Unión que están en Mar del Plata.

Son 24 los futbolistas de Unión que están en Mar del Plata.

El plantel rojiblanco llegó este jueves al mediodía a Mar del Plata y por la tarde llevó adelante el último entrenamiento, previo al partido que jugará este viernes desde las 14.30 ante Aldosivi.

Son 24 los jugadores que están en Mar del Plata

Y más allá de los cuatro cambios que Leonardo Madelón dispondrá en relación al último partido con San Lorenzo, las principales novedades en la lista de concentrados tiene que ver con las ausencias de Lautaro Vargas, Ignacio Malcorra y Joquín Mosqueira.

Pero también, en la presencia del defensor uruguayo Matías Rocha, quien por primera vez está a disposición del cuerpo técnico, aunque está claro que un futbolista de los 24 que viajaron quedara afuera para conformar el banco de relevos.

LEER MÁS: Madelón mueve el tablero: Unión prepara cuatro cambios para visitar a Aldosivi

Y los otros jugadores que se agregaron a la lista son el lateral derecho Nazareno Fassi, quien será el recambio de Juan de Dios Pintado. También se suma el volante central Santino Vera y el delantero Valentín Cerrudo.

Unión Aldosivi jugadores
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