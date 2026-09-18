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Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: hoteleros y gastronómicos anticipan un fuerte impacto en la ciudad

Hoteleros, gastronómicos y referentes del turismo harán este viernes un primer balance del movimiento generado por la llegada de atletas, delegaciones, familiares y visitantes a Santa Fe. Las expectativas están puestas en el fin de semana

18 de septiembre 2026 · 07:20hs
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Bares de la ciudad de Santa Fe

Bares de la ciudad de Santa Fe

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 transitan su primera semana de competencia y, además de la actividad deportiva, comienzan a mostrar su impacto en distintos sectores de la economía local. Este viernes, representantes de la hotelería, la gastronomía y el turismo de Santa Fe realizarán un primer balance sobre el movimiento generado por el evento.

La conferencia de prensa se llevará a cabo a las 8.30 en el Centro de Prensa de los Juegos Suramericanos, ubicado en el CARD, y contará con la participación de representantes del sector privado y autoridades provinciales y de la organización.

Del encuentro participarán el presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica, Agustín Macinsky; el presidente de la Cámara de Hoteles, Javier Gutiérrez; y el presidente de la Cámara de Bares, Maxi Charel. También estarán presentes autoridades vinculadas a los Juegos, entre ellas Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo de la Provincia de Santa Fe.

Durante la actividad se compartirán datos y primeras evaluaciones sobre la ocupación hotelera, la actividad gastronómica y el movimiento turístico registrado desde el inicio de la competencia, a partir de la llegada de atletas, delegaciones, equipos técnicos, periodistas, familiares y visitantes.

• LEER MÁS: Récord de convocatoria en los Juegos Suramericanos: 1,8 millones de personas ya pasaron por las competencias y los Fan Fest

Los gastronómicos aseguran que los Juegos cumplen las expectativas

Desde la Cámara de Bares y Restaurantes de Santa Fe, Maximiliano Chiarelli sostuvo que el movimiento generado por los Juegos Suramericanos está respondiendo a las expectativas que tenía el sector.

Lo que se está viendo en la ciudad de Santa Fe con respecto a los Juegos está cumpliendo todas las expectativas que teníamos en el sector, porque se está viendo muchísimo movimiento interno”, señaló Chiarelli.

El dirigente gastronómico destacó especialmente la llegada de deportistas, familiares y visitantes, que se traduce en una mayor circulación por distintos sectores de la ciudad.

Chiarelli también valoró la decisión de extender la jornada de nocturnidad durante septiembre, al considerar que se trata de una medida que acompaña el movimiento generado por los Juegos y permite que bares y restaurantes aprovechen la mayor circulación de personas.

Para el representante del sector, el impacto de un evento deportivo de estas características excede el consumo directo de quienes llegan desde otras ciudades o países.

La verdadera teoría del derrame, cuando se hacen eventos de esta magnitud en la ciudad, es que todo el mercado interno de las economías regionales y el empleo local es cuando se mueve”, afirmó.

Los Juegos generan movimiento en distintos puntos de Santa Fe

El representante de los gastronómicos explicó que la actividad del sector atraviesa los mismos “vaivenes” que registra la economía a nivel nacional, aunque remarcó que la realización de grandes eventos en Santa Fe suele convertirse en una oportunidad para bares y restaurantes.

En ese escenario, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 coinciden además con el comienzo de la temporada gastronómica. “Si bien no son los mejores años gastronómicos, nosotros siempre tenemos la expectativa de que sea superior”, sostuvo Chiarelli.

Uno de los aspectos destacados por el dirigente es que el movimiento no se concentra en un único sector de la ciudad. La presencia del Fan Fest en el sur, la actividad en la Estación Belgrano y la Villa Olímpica en el norte generan diferentes puntos de circulación.

Esta distribución de las actividades permite que los establecimientos gastronómicos de distintas zonas puedan beneficiarse del mayor movimiento y, al mismo tiempo, evaluar modificaciones en sus horarios de atención.

Creo que la ciudad se empieza a abrir y eso le da un poco de motor para que nosotros podamos tomar decisiones, como extender también nuestra jornada laboral”, afirmó Chiarelli.

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