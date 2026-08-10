Julián Álvarez regresó al Atlético de Madrid y espera una charla clave con Simeone

Julián Álvarez se reincorporó al equipo español tras sus vacaciones y podría reunirse con Simeone este miércoles.

Julián Álvarez se reincorporó este lunes a la disciplina del Atlético de Madrid luego de finalizar sus vacaciones. El atacante argentino completó los controles médicos de rigor y quedó a disposición del cuerpo técnico, mientras crece la expectativa por una posible conversación con Diego Simeone. El encuentro, previsto para este miércoles, podría ser determinante para resolver qué sucederá con su futuro.

Una conversación pendiente con Simeone

Álvarez todavía no tuvo contacto con Simeone desde su regreso a España. El entrenador permaneció unos días más de descanso tras la gira que el conjunto madrileño realizó por Corea del Sur. El plantel retomará las prácticas este miércoles en la Ciudad Deportiva de Majadahonda y ese escenario podría propiciar el encuentro entre ambos.

La situación del delantero tomó relevancia después de que expresara su intención de cambiar de club durante el Mundial. Barcelona aparece como uno de los principales interesados en contratarlo, aunque cualquier operación deberá superar la negativa del Atlético, que pretende mantener al futbolista dentro de su proyecto.

El vínculo de Álvarez con la institución madrileña se extiende hasta junio de 2030. Sin embargo, la relación entre el jugador y el club atraviesa un momento de incertidumbre debido a la diferencia de posturas sobre su permanencia.

Desde la conducción deportiva del Atlético sostienen que el atacante continúa siendo una pieza importante. Simeone también respaldó públicamente su continuidad y destacó el aporte que realizó desde su llegada procedente del Manchester City.

El Barcelona, por su parte, ya realizó un ofrecimiento cercano a los 100 millones de euros. La propuesta fue descartada por Miguel Ángel Gil Marín, quien dejó en claro que la entidad española no contempla desprenderse del delantero, incluso si recibe una oferta superior.

El plan del Atlético para retener al delantero

En ese contexto, la charla entre Álvarez y Simeone puede convertirse en un momento clave. El futbolista tendrá la posibilidad de expresar directamente sus intenciones, mientras el entrenador buscará conocer de primera mano su postura y transmitirle el deseo del club de contar con él durante la próxima temporada.

Mientras intenta sostener al delantero, el Atlético también analiza movimientos para fortalecer su plantel. Uno de los nombres que aparece entre sus prioridades es Cristian Romero, defensor del Tottenham y compañero de Álvarez en la Selección argentina.

La posible incorporación del “Cuti” podría jugar a favor de la permanencia de Álvarez. Ambos mantienen una relación cercana desde hace varios años y fueron parte del plantel argentino que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

Por ahora, las posiciones continúan alejadas: Barcelona mantiene su interés, Álvarez no descarta una salida y el Atlético sostiene que el atacante no está en venta. El próximo miércoles, la conversación con Simeone podría aportar nuevas señales sobre el desenlace de una historia que todavía permanece abierta.