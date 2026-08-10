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Murió Don Nelson, la leyenda de la NBA que conquistó títulos y revolucionó el básquet.

El histórico exjugador y entrenador murió a los 86 años y dejó una trayectoria excepcional, con cinco anillos y más de 1.300 triunfos desde el banco de la NBA.

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2026 · 14:19hs
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Murió Don Nelson, la leyenda de la NBA que conquistó títulos y revolucionó el básquet.

Don Nelson, una figura fundamental de la NBA, murió a los 86 años en Texas. El exjugador y entrenador dejó una trayectoria extraordinaria, marcada por cinco campeonatos como integrante de Boston Celtics y por 1.335 victorias desde el banco. Su legado también quedó ligado a varias innovaciones tácticas que transformaron el básquet estadounidense y dejaron una marca profunda en deporte.

Una carrera construida entre títulos y récords

Conocido como “Nellie”, Nelson tuvo una extensa etapa dentro de las canchas antes de iniciar su recorrido como entrenador. Durante 14 temporadas fue profesional y pasó 11 años en Boston, donde formó parte de cinco planteles que conquistaron el campeonato. Como reconocimiento, los Celtics retiraron la camiseta número 19 que utilizó durante su carrera.

Su historia desde el banco fue todavía más prolongada. Estuvo al frente de Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks y Dallas Mavericks, dirigió durante 31 temporadas y alcanzó los playoffs en 18 oportunidades. Además, recibió en tres ocasiones el premio al Entrenador del Año.

En Milwaukee protagonizó una etapa especialmente exitosa, con siete títulos divisionales consecutivos. Más adelante, su paso por Golden State estuvo marcado por una propuesta ofensiva dinámica y por la búsqueda de jugadores capaces de ocupar diferentes posiciones.

Nelson también tuvo un papel destacado en la evolución de Dallas. Durante su ciclo en la franquicia acompañó el crecimiento de Dirk Nowitzki y Steve Nash, dos figuras que posteriormente se convertirían en protagonistas de la liga.

Un adelantado a su época

Su influencia no se limitó a los resultados. Nelson apostó por quintetos más pequeños, jugadores versátiles y ataques sustentados en el ritmo y el movimiento. También fue uno de los principales impulsores del concepto de “point forward”, una idea que con el paso de los años ganó cada vez más espacio en el básquet estadounidense.

En 2007 volvió a ser protagonista con Golden State. Los Warriors sorprendieron al eliminar en primera ronda de los playoffs a Dallas, que había terminado aquella temporada como el mejor equipo de la Conferencia Oeste.

Su último ciclo también tuvo un detalle especial: entre sus dirigidos estuvo un joven Stephen Curry, quien años después se convertiría en una de las grandes estrellas de la NBA.

Nelson se retiró en 2010 después de alcanzar las 1.335 victorias como entrenador, una marca que durante un tiempo lo ubicó en lo más alto de la clasificación histórica. Gregg Popovich posteriormente lo superó, aunque el registro de Nelson todavía permanece entre los mejores de todos los tiempos.

En 2012 ingresó al Salón de la Fama del Básquet y en 2025 recibió el Chuck Daly Lifetime Achievement Award, distinción que reconoció su extensa contribución al deporte. Su fallecimiento pone punto final a una trayectoria de más de cinco décadas vinculada con la NBA y consolida su lugar entre los nombres que ayudaron a transformar el juego.

NBA Nelson
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