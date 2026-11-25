El Tribunal Oral Federal de Santa Fe inició este miércoles 25 de noviembre el debate por las irregularidades detectadas en la custodia de la escena del crimen del empresario Hugo Oldani y el posterior retiro de una millonaria suma de dinero. La funcionaria del MPA y el efectivo retirado enfrentan cargos por encubrimiento e incumplimiento de deberes. Tres imputados civiles evitaron el banquillo tras acordar una reparación económica.

Comenzó el juicio federal contra la fiscal Cristina Ferraro y el policía Julián Nizzo por el caso Oldani

A más de seis años del homicidio del empresario Hugo Oldani , el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe dio inicio a las 08:30 de este miércoles 25 de noviembre al juicio oral y público que investiga las severas irregularidades cometidas durante el procedimiento posterior al crimen en la galería Rivadavia.

En el banquillo de los acusados se encuentran la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Cristina Ferraro, imputada por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, y el policía retirado Julián Nizzo, investigado por no haber garantizado la continuidad de la consigna policial que debía resguardar la agencia de viajes y turismo.

El cuerpo juzgador está presidido por el juez Luciano Lauría, acompañado por los vocales José María Escobar Cello y Emilio Rosatti. La acusación es representada por el fiscal general Martín Suárez Faisal, mientras que la defensa técnica de Ferraro está a cargo del abogado Néstor Oroño y la de Nizzo por Germán Corazza.

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El debate buscará determinar las responsabilidades penales en torno a la falta de custodia del local y las maniobras que permitieron retirar bolsos con una cuantiosa suma en pesos y divisas extranjeras sin haber sido contabilizados por los peritos.

Retiro de divisas de la escena del crimen y la denuncia de Marcelo Sain

El expediente de la causa federal tiene su origen en las actuaciones posteriores al 11 de febrero de 2020, fecha en que el empresario Hugo Oldani (63 años) fue asesinado a balazos durante un asalto en las oficinas de Turismo Oldani SRL.

Durante la inspección de la escena del crimen, peritos de la ex Agencia de Investigación Criminal (AIC) detectaron una importante masa de dinero en efectivo (pesos y moneda extranjera) dispuesta en estanterías y dentro de una caja fuerte. Sin embargo, el dinero no fue secuestrado ni contabilizado en las actas oficiales y fue retirado del local en bolsos y mochilas por familiares y allegados de la víctima en momentos en que la fiscal Ferraro permanecía en el lugar.

Tras la denuncia formal radicada por el entonces ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, ante la Fiscalía Federal N° 2, la causa se desdobló en dos aristas: la eventual existencia de una cueva o mesa de dinero clandestina y las anomalías en el resguardo de la escena del hecho y la cadena de custodia.

Tres civiles evitaron el juicio oral mediante reparación económica

En la antesala de la apertura del debate, tres de los imputados en el fuero federal acordaron una salida alternativa con la Fiscalía Federal para evitar sentarse en el banquillo mediante el pago de una reparación económica:

José Luis Hernández: yerno del empresario asesinado Hugo Oldani.

Virginia Andrea Venetucci: exasesora letrada de la Policía de Santa Fe al momento de los hechos.

Diego Marcos Medera: expareja de una de las empleadas de la agencia comercial.

Los tres involucrados estaban señalados por haber participado directamente en las maniobras de extracción y ocultamiento de las divisas sacadas del local en mochilas. La homologación del acuerdo económico quedó agendada ante el tribunal en la sede judicial de Primera Junta y San Jerónimo.

Cronograma de audiencias

De acuerdo con el cronograma oficializado por la presidencia del TOF, el proceso judicial se extenderá a lo largo del mes de diciembre en las siguientes fechas programadas:

Próximas audiencias: 1, 2, 14, 15 y 16 de diciembre.

Etapas pendientes: producción de prueba testimonial, pericial, alegatos de clausura de las partes y lectura del veredicto final.