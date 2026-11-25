En las instalaciones del Jockey Club de Salta se desarrolló el 1° Torneo Nacional de Clubes Campeones M17, en el cual Santa Fe Rugby finalizó en la octava posición.

El plantel de Santa Fe Rugby que compitió en el Nacional de Clubes M17 en Salta.

El Jockey Club de Salta fue el organizador del Torneo Nacional de Clubes Campeones M17, una cita inédita que reunió a los conjuntos consagrados en sus respectivas regiones. En lo deportivo, las delegaciones juveniles fueron divididas en dos zonas durante la fase clasificatoria, para luego dar paso a los cruces que definieron el posicionamiento final del cuadro. “Estamos muy contentos de ver cómo dirigentes, jugadores y exjugadores del Jockey se unieron y trabajaron juntos para llevar adelante un evento tan importante para el rugby juvenil y para Salta” afirmó el presidente de la Unión de Rugby de Salta, Alejandro Pavón.

LEER MÁS: Se define la final de la Copa Santa Fe provincial de rugby

Santa Fe Rugby compitió en Salta

Se jugó por primera vez el Torneo Nacional de Clubes Campeones M17, en el Jockey Club de Salta, con los ocho campeones de cada unión. Y el primer nombre en la historia del torneo es el de Regatas Bella Vista. El equipo bonaerense derrotó en la final a Marista de Mendoza por 24 a 14. Santa Fe Rugby ocupó la octava posición tras caer ante Aranduroga de Corrientes por 66 a 12.

El Jockey Club de Salta completó el podio al imponerse por 24-12 sobre Urú Curé de Río Cuarto, mientras que Tucumán Rugby finalizó quinto tras derrotar por 22-12 a Duendes de Rosario. Por su parte, Aranduroga de Corrientes obtuvo el séptimo puesto con una victoria por 66-12 sobre Santa Fe Rugby.

La organización del certamen entregó premios a los jugadores más destacados. Tomás Galetti, de Jockey Club, fue elegido el mejor back, mientras que Valentín López Lisa, de Urú Curé recibió la distinción al mejor forward, En tanto, Tucumán Rugby se llevó el premio Fair Play.

En la etapa de grupos, Urú Curé consiguió una victoria abultada al superar por 40-0 a Santa Fe Rugby y posteriormente se impuso por 29-19 sobre Tucumán Rugby. Marista, en tanto, debutó con un ajustado triunfo por 28-23 frente al conjunto tucumano y luego venció por 26-12 a los santafesinos.

La escuadra de Sauce Viejo culminó en la octava posición en el certamen organizado por el Jockey salteño. Gentileza Matías Armúa

En la Zona B, Jockey Club de Salta igualó 19-19 con Regatas Bella Vista y consiguió una importante victoria por 17-7 frente a Duendes, que en su primera presentación había derrotado por 31-7 a Aranduroga, de Corrientes.

Por su parte, el conjunto bonaerense completó una productiva jornada con un triunfo por 29-14 sobre Aranduroga y quedó bien posicionado de cara a la definición de su grupo, especialmente por los dos puntos bonus que sumó.

En la tercera tanda de encuentros, Tucumán Rugby venció a Santa Fe Rugby por 45 a 13, y Marista Mendoza a Urú Curé por 26 a 21, Jockey Club Salta a Aranduroga 40 a 0 y Regatas de Bella Vista a Duendes de Rosario por 33 a 7.

El plantel de Santa Fe Rugby lo integraron Fernando Aguirre, Bautista Benítez, Manuel Bera, Estanislao Busaniche, Manuel Causero, Franco Ceballos, Martín Ceballos, Benjamín Christen, Joaquín Cordini, Santino Dodera, Justo Gómez, Elías Labath, José María Mayoraz, Pedro Mudry, Bautista Penedo, Ignacio Perés, Felipe Ramírez, Bautista Regaldo, Ariel Riviglio, Joaquín Rodríguez Sotelo, Federico Sieber, Santino Tabeni, Enzo Vega, Octavio Arbizu, Renzo Copponi, Máximo Cornejo y Francisco Regenhardt.

El head coach es el Gringo Diego Colli, el histórico y ex presidente Patricio Favre, Matías Armúa y Alejandro Méndez son los entrenadores; Gonzalo Carrasco el preparador físico; Juan Martín Gómez, Marcelo Copponi, Martín Cordini y Santiago Bera los mánagers.