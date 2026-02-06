Central Córdoba se juega mucho ante Unión: sin goles, sin triunfos y con presión

El Ferroviario tiene un punto, todavía no convirtió en el torneo y recibe a Unión en Santiago del Estero con la obligación de ganar para escapar del fondo.

Central Córdoba llega al cruce frente a Unión con la mochila cargada. Sin victorias, sin goles y con solo un punto en tres fechas, el equipo de Lucas Pusineri afronta en Santiago del Estero un partido que puede marcar un quiebre en el inicio del campeonato.

El arranque del torneo fue cuesta arriba para el Ferroviario. Cayó 0-1 ante Gimnasia de Mendoza , empató 0-0 con Atlético Tucumán y volvió a perder 1-0 frente a San Lorenzo , resultados que lo dejaron rápidamente en la parte baja de la tabla .

Más allá de los resultados, el dato que más preocupa es la falta de eficacia ofensiva. Central Córdoba aún no convirtió goles en las primeras tres jornadas, una estadística que refleja las dificultades para generar peligro y sostener los partidos.

Un mercado de pases que dejó cicatrices

Central Córdoba encaró el mercado con una renovación profunda del plantel, con incorporaciones como Santiago Moyano, Elián Robles, Joaquín Flores, Lucas Bernabeú y Horacio Tijanovich, además de los préstamos de Marcos Iacobellis, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga, Tiago Cravero, Ezequiel Naya, Lucas González y Alejandro Maciel, buscando reforzar todas las líneas. En paralelo, sufrió numerosas bajas, entre ellas Lucas Abascia, José Florentin, Flavio Cabral, Franco Alfonso, Matías Godoy, Lucas Besozzi, Matías Perelló, Leonardo Heredia, Jonathan Galván y David Zalazar, una sangría que explica, en parte, las dificultades del equipo para encontrar funcionamiento y resultados en este inicio de campeonato.

Pusineri y un mensaje claro tras la derrota

Luego de la caída ante el Ciclón, Lucas Pusineri no esquivó el momento del equipo y fue directo en su análisis: “Siempre cuando se pierde hay lamento, tristeza y bronca. Hay que revisar lo que fue la forma del partido”, señaló el entrenador.

Con la necesidad de sumar de a tres por primera vez, Central Córdoba recibe a Unión en un contexto de máxima exigencia. El partido aparece como una oportunidad clave para cambiar el ánimo, cortar la mala racha y evitar que la preocupación por el descenso se instale demasiado pronto.