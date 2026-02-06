Uno Santa Fe | Ovación | F1

El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

Impulsados por el impacto de Franco Colapinto en la Fórmula 1, más de diez pilotos argentinos competirán en 2026 en categorías formativas del exterior.

Ovación

Por Ovación

6 de febrero 2026 · 12:49hs
El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

La irrupción de Franco Colapinto en la Fórmula 1 marcó un antes y un después para el automovilismo argentino. Su llegada abrió puertas, renovó ilusiones y volvió a poner al país en el radar internacional. En 2026, más de una decena de jóvenes compatriotas intentarán recorrer esa misma escalera hacia la elite.

El efecto Colapinto en el automovilismo argentino

El desembarco de Colapinto como piloto titular de Alpine no solo rompió una sequía de más de dos décadas sin argentinos en la F1, sino que generó un impacto directo en las categorías formativas. Aumentaron las licencias internacionales, el interés empresarial y las oportunidades en Europa y otros mercados clave. Hoy, para muchos pilotos, competir en el exterior resulta incluso más viable que hacerlo a nivel nacional, tanto por costos como por proyección deportiva, técnica y organizativa.

Presencia argentina en la Fórmula 2 y Fórmula 3

En la Fórmula 2, antesala directa de la F1, estará Nicolás Varrone, quien afrontará la temporada completa con Van Amersfoort Racing. Con fechas compartidas con la Máxima y vínculos con el proyecto Cadillac–General Motors, su nombre aparece entre los más seguidos.

En la Fórmula 3, otro escalón clave, competirá Mattia Colnaghi, juvenil apadrinado por Red Bull que desde este año corre con licencia argentina. Lo hará en MP Motorsport, el mismo equipo que supo potenciar a Colapinto.

Nicolás Varrone

LEER MÁS: Revelan los sueldos de la F1 para 2026 y Colapinto está entre los últimos

La nueva camada en Eurocup-3 y Fórmula 4

Un nivel más abajo, pero igual de estratégico, la Eurocup-3 tendrá fuerte presencia nacional con Santino Panetta, Gino Trappa, Renzo Barbuy y Gianni Giovanelli, todos con temporadas confirmadas y rodaje internacional asegurado.

En la Fórmula 4 española competirán Simón Bulbarella, Fausto Arnaudo y Jorge Bruno, mientras que en la F4 italiana vuelve a decir presente un proyecto nacional: el equipo Alpha 54 Racing, con base en Faenza y estructura íntegramente argentina.

Otras categorías y destinos estratégicos

El mapa se completa con argentinos en F4 de Europa Central, Estados Unidos y Brasil, como Augusto Paschetta, Lázaro Bainotti y Franco Paolini, sumando puntos clave para la superlicencia FIA. La cercanía del campeonato brasileño y su vínculo con la F1 en San Pablo lo vuelven especialmente atractivo. Además, Sacha Fenestraz continuará en la Súper Fórmula japonesa, una categoría de altísimo nivel técnico bajo el ala de Toyota, que mantiene lazos directos con la F1 a través de Haas.

La lista es extensa y dinámica, y podría ampliarse con nuevos nombres que aún buscan presupuesto. Pero el denominador común es claro: el sueño de llegar a la Fórmula 1 volvió a ser tangible para los pilotos argentinos.

F1 Franco Colapinto Argentino
Noticias relacionadas
El back Pietro Croce de Cha Roga formará parte de la concentración en la capital entrerriana.

Paraná será sede de una nueva concentración nacional M20

racing se preocupa: tras la salida de nardoni, desde brasil buscan a otros tres jugadores

Racing se preocupa: tras la salida de Nardoni, desde Brasil buscan a otros tres jugadores

Capibaras XV afrontará en Corrientes su primer amistoso de preparación.

Capibaras afrontará el primer cotejo amistoso en Corrientes

Regatas de Santa Fe superó a Junín de Buenos Aires por 3 a 1 en San Juan.

Regatas sumó la segunda victoria en tierras sanjuaninas

Lo último

El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España y ganó millones de euros: el fisco se lleva casi la mitad

Una argentina hizo historia en "Pasapalabra" España y ganó millones de euros: el fisco se lleva casi la mitad

Para tomar una cerveza en cancha River hay que pagar abonos de más de un millón de pesos

Para tomar una cerveza en cancha River hay que pagar abonos de más de un millón de pesos

Último Momento
El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España y ganó millones de euros: el fisco se lleva casi la mitad

Una argentina hizo historia en "Pasapalabra" España y ganó millones de euros: el fisco se lleva casi la mitad

Para tomar una cerveza en cancha River hay que pagar abonos de más de un millón de pesos

Para tomar una cerveza en cancha River hay que pagar abonos de más de un millón de pesos

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: Para Colón no llegar a la final no es bueno

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: "Para Colón no llegar a la final no es bueno"

Lo único que pensamos es ser campeones con Colón y que vuelva a Primera

"Lo único que pensamos es ser campeones con Colón y que vuelva a Primera"

Ovación
Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: Para Colón no llegar a la final no es bueno

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: "Para Colón no llegar a la final no es bueno"

La gente empuja el sueño de ascenso y Colón ya alcanzó los 25.000 socios

La gente empuja el sueño de ascenso y Colón ya alcanzó los 25.000 socios

Colón, pendiente: la idea que asoma para televisar los partidos iniciales de la Primera Nacional

Colón, pendiente: la idea que asoma para televisar los partidos iniciales de la Primera Nacional

Villa Dora se impuso con autoridad en el inicio de la fecha 4

Villa Dora se impuso con autoridad en el inicio de la fecha 4

Regatas sumó la segunda victoria en tierras sanjuaninas

Regatas sumó la segunda victoria en tierras sanjuaninas

Policiales
Apresan en Santa Fe a un hombre por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida en San Francisco

Apresan en Santa Fe a un hombre por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida en San Francisco

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco