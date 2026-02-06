El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

Impulsados por el impacto de Franco Colapinto en la Fórmula 1, más de diez pilotos argentinos competirán en 2026 en categorías formativas del exterior.

La irrupción de Franco Colapinto en la Fórmula 1 marcó un antes y un después para el automovilismo argentino. Su llegada abrió puertas, renovó ilusiones y volvió a poner al país en el radar internacional. En 2026, más de una decena de jóvenes compatriotas intentarán recorrer esa misma escalera hacia la elite.

El desembarco de Colapinto como piloto titular de Alpine no solo rompió una sequía de más de dos décadas sin argentinos en la F1, sino que generó un impacto directo en las categorías formativas. Aumentaron las licencias internacionales , el interés empresarial y las oportunidades en Europa y otros mercados clave. Hoy, para muchos pilotos, competir en el exterior resulta incluso más viable que hacerlo a nivel nacional , tanto por costos como por proyección deportiva, técnica y organizativa.

Presencia argentina en la Fórmula 2 y Fórmula 3

En la Fórmula 2, antesala directa de la F1, estará Nicolás Varrone, quien afrontará la temporada completa con Van Amersfoort Racing. Con fechas compartidas con la Máxima y vínculos con el proyecto Cadillac–General Motors, su nombre aparece entre los más seguidos.

En la Fórmula 3, otro escalón clave, competirá Mattia Colnaghi, juvenil apadrinado por Red Bull que desde este año corre con licencia argentina. Lo hará en MP Motorsport, el mismo equipo que supo potenciar a Colapinto.

Nicolás Varrone

LEER MÁS: Revelan los sueldos de la F1 para 2026 y Colapinto está entre los últimos

La nueva camada en Eurocup-3 y Fórmula 4

Un nivel más abajo, pero igual de estratégico, la Eurocup-3 tendrá fuerte presencia nacional con Santino Panetta, Gino Trappa, Renzo Barbuy y Gianni Giovanelli, todos con temporadas confirmadas y rodaje internacional asegurado.

En la Fórmula 4 española competirán Simón Bulbarella, Fausto Arnaudo y Jorge Bruno, mientras que en la F4 italiana vuelve a decir presente un proyecto nacional: el equipo Alpha 54 Racing, con base en Faenza y estructura íntegramente argentina.

Otras categorías y destinos estratégicos

El mapa se completa con argentinos en F4 de Europa Central, Estados Unidos y Brasil, como Augusto Paschetta, Lázaro Bainotti y Franco Paolini, sumando puntos clave para la superlicencia FIA. La cercanía del campeonato brasileño y su vínculo con la F1 en San Pablo lo vuelven especialmente atractivo. Además, Sacha Fenestraz continuará en la Súper Fórmula japonesa, una categoría de altísimo nivel técnico bajo el ala de Toyota, que mantiene lazos directos con la F1 a través de Haas.

La lista es extensa y dinámica, y podría ampliarse con nuevos nombres que aún buscan presupuesto. Pero el denominador común es claro: el sueño de llegar a la Fórmula 1 volvió a ser tangible para los pilotos argentinos.