Kily González asumió como DT del Inter Miami y tendrá un estreno soñado con una final ante Cruz Azul

Kily González fue presentado oficialmente en el conjunto estadounidense y tendrá un estreno de lujo: dirigirá a Lionel Messi ante Cruz Azul por la Campeones Cup.

Cristian “Kily” González ya es oficialmente el nuevo entrenador del Inter Miami. El exvolante argentino asumió el desafío más importante de su carrera como técnico y tendrá una particularidad que genera enorme expectativa: estará al frente de un plantel encabezado por Lionel Messi. Su estreno será nada menos que en una final frente a Cruz Azul por la Campeones Cup.

Una llegada con Messi como gran figura

El arribo del Kily a Estados Unidos representa un salto importante dentro de su trayectoria como entrenador. Después de dirigir en el fútbol argentino, el santafesino tendrá ahora la posibilidad de trabajar en una de las instituciones que mayor crecimiento tuvo en los últimos años.

Y el principal atractivo estará, lógicamente, en compartir el día a día con Messi. El capitán de la Selección Argentina será una de las principales figuras bajo sus órdenes y el vínculo entre ambos concentrará gran parte de la atención.

González deberá adaptarse rápidamente a un nuevo fútbol, a un plantel con figuras internacionales y a las exigencias de una institución que tiene como objetivo competir por títulos. Y ya comenzó con los entrenamientos junto a su cuerpo técnico previo a la final.

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Debut con una final y un rival mexicano

El estreno del Kily no será un partido más. El Inter Miami tendrá que enfrentar a Cruz Azul en la final de la Campeones Cup, por lo que el entrenador argentino comenzará su ciclo con la posibilidad de levantar un trofeo.

La competencia enfrenta al campeón de la MLS con el ganador de la Liga MX y se convirtió en uno de los desafíos internacionales que tiene el conjunto estadounidense durante la temporada.

Para González será una prueba inmediata de su capacidad para tomar decisiones bajo presión. No tendrá demasiado tiempo para acomodarse ni para conocer en profundidad a sus futbolistas: desde el primer partido estará obligado a competir por un título.

Un capítulo especial para el ex Unión

La noticia también tiene una repercusión especial en Santa Fe, donde el Kily dejó una huella importante durante su paso por Unión. Ahora, su carrera lo encuentra frente a un desafío completamente diferente y con una figura mundial como Messi dentro de su plantel.

El entrenador argentino tendrá la misión de encontrar rápidamente el funcionamiento de un equipo que busca seguir creciendo y que cuenta con una plantilla de enorme jerarquía.

La primera página de esta nueva historia ya tiene fecha y escenario: el Kily González debutará como entrenador del Inter Miami frente a Cruz Azul, con Lionel Messi como una de sus grandes cartas. Un estreno que difícilmente pueda ser más especial.