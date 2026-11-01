Kimi Antonelli, campeón de la Fórmula 1: los pilotos más jóvenes en ganar el título

El italiano de Mercedes se coronó en el GP de México y quebró el récord de precocidad que tenía Sebastian Vettel. Con nueve victorias, escribió una página dorada en la categoría.

Kimi Antonelli alcanzó la cima de la Fórmula 1 y quedó en la historia grande del automovilismo mundial. El piloto italiano de Mercedes se consagró campeón de la temporada 2026 en el Gran Premio de México y, con apenas 20 años, se convirtió en el más joven en conquistar el título. Su consagración puso fin a una marca que Sebastian Vettel había establecido en 2010 y confirmó el ascenso de una de las grandes figuras de la nueva generación.

Antonelli rompió el récord que pertenecía a Vettel

El italiano llegó a la definición del campeonato como protagonista de una temporada sobresaliente. Con nueve triunfos acumulados, Antonelli terminó tercero en la carrera mexicana, detrás de Lewis Hamilton, de Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull. Ese resultado le alcanzó para asegurar la corona y sellar una conquista histórica con Mercedes.

Hasta este domingo, el récord del campeón más joven de la categoría estaba en manos de Sebastian Vettel, quien se había consagrado en 2010 con Red Bull a los 23 años y 134 días. Antonelli dejó atrás esa marca y se adueñó de un registro que parecía difícil de superar.

La lista de campeones precoces también incluye a Lewis Hamilton, que obtuvo su primer título en 2008 con McLaren, y Fernando Alonso, quien alcanzó la gloria con Renault en 2005. Antes de ellos, Emerson Fittipaldi había marcado un hito al consagrarse en 1972 con apenas 25 años.

Una temporada consagratoria y el regreso de Italia a la cima

La campaña de Antonelli también tuvo otro dato destacado: este año consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de China, cuando tenía 19 años y seis meses. De esa manera, se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar una carrera de la categoría, detrás de Verstappen, quien logró ese récord en España 2016 con 18 años y siete meses.

Su título también tiene un significado especial para Italia. El último piloto de ese país que había conquistado el campeonato mundial era Alberto Ascari, quien lo consiguió con Ferrari en 1953. Más de siete décadas después, Antonelli volvió a poner a un italiano en lo más alto de la Fórmula 1.

Con Mercedes como plataforma y una temporada marcada por sus victorias, el joven piloto transformó su potencial en una consagración histórica. A los 20 años, ya tiene un lugar entre los grandes nombres de la máxima categoría.