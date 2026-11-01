Uno Santa Fe | Ovación | Antonelli

Kimi Antonelli, campeón de la Fórmula 1: los pilotos más jóvenes en ganar el título

El italiano de Mercedes se coronó en el GP de México y quebró el récord de precocidad que tenía Sebastian Vettel. Con nueve victorias, escribió una página dorada en la categoría.

Ovación

Por Ovación

1 de noviembre 2026 · 22:02hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Kimi Antonelli, campeón de la Fórmula 1: los pilotos más jóvenes en ganar el título

Kimi Antonelli alcanzó la cima de la Fórmula 1 y quedó en la historia grande del automovilismo mundial. El piloto italiano de Mercedes se consagró campeón de la temporada 2026 en el Gran Premio de México y, con apenas 20 años, se convirtió en el más joven en conquistar el título. Su consagración puso fin a una marca que Sebastian Vettel había establecido en 2010 y confirmó el ascenso de una de las grandes figuras de la nueva generación.

LEER MAS: Franco Colapinto brilló en México: terminó 8°, remontó tres puestos y consiguió puntos clave para Alpine

Antonelli rompió el récord que pertenecía a Vettel

El italiano llegó a la definición del campeonato como protagonista de una temporada sobresaliente. Con nueve triunfos acumulados, Antonelli terminó tercero en la carrera mexicana, detrás de Lewis Hamilton, de Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull. Ese resultado le alcanzó para asegurar la corona y sellar una conquista histórica con Mercedes.

Hasta este domingo, el récord del campeón más joven de la categoría estaba en manos de Sebastian Vettel, quien se había consagrado en 2010 con Red Bull a los 23 años y 134 días. Antonelli dejó atrás esa marca y se adueñó de un registro que parecía difícil de superar.

La lista de campeones precoces también incluye a Lewis Hamilton, que obtuvo su primer título en 2008 con McLaren, y Fernando Alonso, quien alcanzó la gloria con Renault en 2005. Antes de ellos, Emerson Fittipaldi había marcado un hito al consagrarse en 1972 con apenas 25 años.

Una temporada consagratoria y el regreso de Italia a la cima

La campaña de Antonelli también tuvo otro dato destacado: este año consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de China, cuando tenía 19 años y seis meses. De esa manera, se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar una carrera de la categoría, detrás de Verstappen, quien logró ese récord en España 2016 con 18 años y siete meses.

Su título también tiene un significado especial para Italia. El último piloto de ese país que había conquistado el campeonato mundial era Alberto Ascari, quien lo consiguió con Ferrari en 1953. Más de siete décadas después, Antonelli volvió a poner a un italiano en lo más alto de la Fórmula 1.

Con Mercedes como plataforma y una temporada marcada por sus victorias, el joven piloto transformó su potencial en una consagración histórica. A los 20 años, ya tiene un lugar entre los grandes nombres de la máxima categoría.

Antonelli campeón Fórmula 1 piloto
Noticias relacionadas
lo que necesita antonelli para consagrarse campeon de la f1 en el gp de mexico

Lo que necesita Antonelli para consagrarse campeón de la F1 en el GP de México

kimi antonelli gano en austin y quedo a un paso de consagrarse campeon de f1

Kimi Antonelli ganó en Austin y quedó a un paso de consagrarse campeón de F1

lanus empato con gimnasia de mendoza, aseguro su lugar en los playoffs y sigue en carrera

Lanús empató con Gimnasia de Mendoza, aseguró su lugar en los playoffs y sigue en carrera

barracas central golpeo sobre la hora y le arrebato el triunfo a belgrano en cordoba

Barracas Central golpeó sobre la hora y le arrebató el triunfo a Belgrano en Córdoba

Lo último

Lanús empató con Gimnasia de Mendoza, aseguró su lugar en los playoffs y sigue en carrera

Lanús empató con Gimnasia de Mendoza, aseguró su lugar en los playoffs y sigue en carrera

Del deporte a la inteligencia artificial y la investigación científica: quiénes son los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026

Del deporte a la inteligencia artificial y la investigación científica: quiénes son los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026

Santo Tomé: el Concejo evalúa proyectos para habilitar Uber y flexibilizar el servicio de remises

Santo Tomé: el Concejo evalúa proyectos para habilitar Uber y flexibilizar el servicio de remises

Último Momento
Lanús empató con Gimnasia de Mendoza, aseguró su lugar en los playoffs y sigue en carrera

Lanús empató con Gimnasia de Mendoza, aseguró su lugar en los playoffs y sigue en carrera

Del deporte a la inteligencia artificial y la investigación científica: quiénes son los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026

Del deporte a la inteligencia artificial y la investigación científica: quiénes son los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026

Santo Tomé: el Concejo evalúa proyectos para habilitar Uber y flexibilizar el servicio de remises

Santo Tomé: el Concejo evalúa proyectos para habilitar Uber y flexibilizar el servicio de remises

Después de casi cuatro décadas, un Papa volverá a la Argentina: Son momentos históricos que nos mueven profundamente, afirmó Fenoy

Después de casi cuatro décadas, un Papa volverá a la Argentina: "Son momentos históricos que nos mueven profundamente", afirmó Fenoy

Kimi Antonelli, campeón de la Fórmula 1: los pilotos más jóvenes en ganar el título

Kimi Antonelli, campeón de la Fórmula 1: los pilotos más jóvenes en ganar el título

Ovación
Ludueña marcó su gol en Rosario, pero lamentó el empate de Unión: Merecíamos ganar

Ludueña marcó su gol en Rosario, pero lamentó el empate de Unión: "Merecíamos ganar"

Franco Colapinto brilló en México: terminó 8°, remontó tres puestos y consiguió puntos clave para Alpine

Franco Colapinto brilló en México: terminó 8°, remontó tres puestos y consiguió puntos clave para Alpine

Boca festejó en La Bombonera: venció a River y se quedó con un Superclásico caliente

Boca festejó en La Bombonera: venció a River y se quedó con un Superclásico caliente

Buosi emocionó a todos con su primer gol en Colón y con una dedicatoria muy especial a su abuelo

Buosi emocionó a todos con su primer gol en Colón y con una dedicatoria muy especial a su abuelo

Colón se ilusiona con el segundo ascenso y Colotto destacó la regularidad del equipo

Colón se ilusiona con el segundo ascenso y Colotto destacó la regularidad del equipo

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026