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Barracas Central golpeó sobre la hora y le arrebató el triunfo a Belgrano en Córdoba

El Pirata ganaba 2-0 con un doblete de Lucas Passerini, pero Esteban Rolón y Nicolás Demartini, en el descuento, sellaron el 2-2 por la fecha 15 del Clausura.

Ovación

Por Ovación

1 de noviembre 2026 · 21:54hs
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Barracas Central golpeó sobre la hora y le arrebató el triunfo a Belgrano en Córdoba

Belgrano tenía prácticamente asegurada una victoria importante en Córdoba, pero Barracas Central encontró la manera de cambiar el desenlace en los últimos instantes. El equipo local se puso dos goles arriba gracias a Lucas Passerini, aunque el Guapo reaccionó con tantos de Esteban Rolón y Nicolás Demartini, quien apareció en el último minuto adicionado para establecer el 2-2 y repartir los puntos.

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Belgrano no pudo sostener la ventaja y Barracas reaccionó

El Pirata parecía encaminarse hacia un triunfo clave en la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Passerini fue el protagonista ofensivo de Belgrano al marcar por duplicado y darle una diferencia que parecía suficiente para quedarse con los tres puntos ante su gente.

Sin embargo, Barracas Central no bajó los brazos y encontró respuestas para mantenerse en partido. Esteban Rolón descontó y dejó abierta la definición, mientras que Nicolás Demartini apareció en el último minuto de descuento para desatar el festejo visitante y establecer el empate definitivo.

El resultado dejó un sabor diferente para cada equipo: Belgrano pasó de tener la victoria al alcance de la mano a resignar dos puntos en el cierre, mientras que Barracas celebró una igualdad conseguida cuando el partido se terminaba.

Cómo quedaron en la tabla y qué les espera

Con el empate, Belgrano quedó quinto en la Zona B, mientras que Barracas Central se ubicó sexto. Ambos equipos suman 23 puntos y continúan en la pelea por mejorar su posición de cara a la definición de la fase regular.

En la próxima fecha, programada para el sábado 14 de noviembre, el conjunto cordobés visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo. Por su parte, Barracas Central recibirá a Racing en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

El 2-2 dejó una certeza: en el Clausura, ningún resultado está asegurado hasta el pitazo final. Belgrano lo comprobó de la manera más dolorosa y Barracas se llevó de Córdoba un punto agónico.

Barracas Central empate Belgrano
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