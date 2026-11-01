Ludueña marcó su gol en Rosario, pero lamentó el empate de Unión: "Merecíamos ganar"

Juan Pablo Ludueña abrió el marcador para Unión, pero el empate de Newell’s dejó un sabor amargo. El defensor valoró el trabajo colectivo del equipo.

Juan Pablo Ludueña vivió una noche especial en el Coloso Marcelo Bielsa: convirtió el gol con el que Unión se puso en ventaja ante Newell’s, aunque el resultado terminó siendo un empate 1-1 que dejó frustración en el vestuario rojiblanco. El defensor valoró el rendimiento colectivo, consideró que el equipo había hecho méritos para ganar y aseguró que el plantel ya se enfoca en la última fecha del Clausura.

El gol de Ludueña y la bronca por el empate de Unión

El cabezazo de Ludueña a los 13 minutos del segundo tiempo había encaminado una victoria que el Tatengue buscó desde el comienzo. Sin embargo, el tanto de Santiago Solari, luego de un rebote desafortunado en Ignacio Isla, modificó el desenlace y dejó al equipo de Leonardo Madelón con un solo punto.

Tras el encuentro, el juvenil no escondió su sensación de frustración, más allá de la alegría personal por haber convertido. “Estoy muy contento por eso, pero nos vamos con un gusto amargo, porque creo que nos merecíamos los tres puntos y desafortunadamente nos empataron con ese gol”, expresó.

El defensor también hizo hincapié en el funcionamiento de la última línea, que había conseguido limitar las situaciones del conjunto local durante buena parte del encuentro. “Estábamos defendiendo muy bien. En el primer tiempo no llegaron ninguna vez. En el segundo se nos vinieron un poquito más, pero dentro de todo estábamos defendiendo bien”, analizó.

Para Ludueña, la diferencia entre el rendimiento y el resultado fue uno de los aspectos que más pesaron después del pitazo final. “Yo clara de ellos no recuerdo ninguna. La del gol, únicamente, que es mala suerte. Nosotros tuvimos todas las claras”, remarcó.

La mirada puesta en Vélez y el respaldo a los juveniles

Con la clasificación a los playoffs todavía pendiente de otros resultados, el plantel rojiblanco deberá mantenerse enfocado en su próximo compromiso. Ludueña dejó en claro que el grupo no piensa detenerse en lo que ya pasó y que la prioridad será preparar el duelo frente a Vélez.

“Vamos a entrenar ya mañana mentalizándonos en el partido que viene. No sé si jugamos jueves o viernes, creo que todavía no salió, pero vamos a pensar en Vélez y tratar de ganar”, sostuvo.

El futbolista también se refirió a los puntos que Unión dejó en el camino durante el campeonato, aunque evitó quedarse atrapado en los errores del pasado. “Siempre queremos sumar, siempre queremos ganar. Somos un grupo que está muy bien; dentro del vestuario nos podemos mirar todos a la cara, porque no le debemos nada a nadie”, afirmó.

Por último, Ludueña habló sobre su acompañamiento a Ignacio Isla, otro de los juveniles que empieza a sumar experiencia en Primera. El defensor explicó que intenta orientarlo durante los partidos y ayudarlo en su adaptación: “Es un jugador que está debutando, así que, mientras le puedo hablar, sí, le hablo bastante”.

Con el gol en Rosario como una alegría individual y el empate como una cuenta pendiente colectiva, Ludueña y Unión buscarán cerrar la fase regular con una victoria que les permita mantener viva la ilusión de avanzar a los playoffs.