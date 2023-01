Klopp no descarta dirigir a la selección alemana en un futuro

Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, se refirió a la chance de dirigir a la Selección de Alemania: "No está totalmente descartado", reveló.

"No está totalmente descartado que me convierta en seleccionador nacional en algún momento. Pero todo tiene que encajar. Y hasta ahora no ha sido así", declaró Klopp, técnico de 55 años en una entrevista recogida por la agencia de noticias DPA.