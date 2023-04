En el inicio reconoció que "todos los rivales acarrean dificultades más allá del momento de cada uno. Esto es muy emocional y para esa tabla que transita el rival, que no es de las mejores, falta mucho, fui muy claro cuando me preguntaron qué envergadura tenía el partido con Sarmiento. No dije que no fuera importante o marquen situaciones, cada cosa que uno dice lo titulen de la manera convenga, expreso desde mi opinión y trato de fundamentarlo".

Más adelante admitió que "queremos que el equipo mejore y consiga puntos importantes, no soy una persona que esté todo el día si sacamos dos puntos, si nos alejamos del descenso, no se puede vivir de esta manera, trato que el equipo rinda. Los rivales no dejan de ser difíciles todo, así lo demuestra el fútbol argentino".

En relación a lo ocurrido frente a Sarmiento en el último cotejo, FDK disparó: "El último partido lo estábamos cerrando con posesión de la pelota en campo rival, después se produjo una expulsión, buscamos cerrarlo sosteniendo las cosas buenas, no quisimos tirarnos para atrás, el rival puso una cantidad de delanteros, el partido nos llevó a retrasarnos. Estábamos jugando mejor que el rival".

LEER MÁS: Los datos necesarios para ver Unión ante Lanús en Santa Fe

Lanús tiene 22 puntos en 13 fechas, aunque no puede descuidarse en la tabla de promedios, para alimentar ese colchón. Al respecto, Kudelka subrayó: "Nunca salimos de la zona de copas, subiendo en eso nos alejamos de lo otro, no siempre en la vida uno puede tener lo que desea o quiere. Nuestra única meta es no ir primero, depende de donde se para uno para pedir. El equipo mejoró en su funcionamiento, está en un buen momento para seguir progresando en el juego y conseguir victorias".

Y luego, agregó: "Tratamos de ser consistentes en la búsqueda de hacer goles, un resultado de un gol no sabemos que puede pasar aunque dominemos el partido. Buscamos sostener la idea. Con Godoy Cruz nos ponemos 2-0, en otra nos empatan, después nos ponemos 4-2".

En el tramo final, apuntó que "focalizamos el trabajo en nuestro propio equipo, tenemos los pormenores del rival, lo externo no lo podemos trabajar, que el rival haga lo menos posible. No creo que sea una cancha contra nosotros, más allá de la situación de Unión, la exigencia será para ellos, si de última es para con nosotros, pasará ahí adentro. Tenemos muy claro que es un partido para nuestras apetencias hay que redoblar esfuerzos".